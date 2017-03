Indoneesia sõjavägi hävitas naerualuse tiigrikuju

Väikses Garuti külas asuv irvitava tiigri kuju pidanuks olema väärikas maskott Siliwangi sõjaväeosale. Kuid internetikasutajatele pakkus kuju nalja, kuna erines märgatavalt ametlikel logodel kujutatud raevukast tiigrist.

«Ma ei tea, miks, aga iga kord, kui tema ilmet näen, hakkan ma naerma,» kirjutas üks Facebooki kasutaja.

Tiiger oli oma asukohas olnud juba mitu aastat, kuid sai internetis tuntuks alles hiljuti.

Esmaspäeval otsustas sõjavägi tiigri eksistentsi lõpetada ja lammutas selle kirkadega. Siliwangi sõjaväekomandör Maj Gen Herindra sõnul valmistati kuju juba ammu Cisewu piirkonnas.

Inimesed, kes olid internetis huumorit nautinud, väljendasid aga tiigri hävitamisel kaastunnet.

How sad, #IndonesianArmy can't take a joke & demolished the #CisewuTiger (RIP) that was cracking up the internet.. https://t.co/3SRLVqxbQ0 pic.twitter.com/MbVFYBFnQV