Stoltenberg: Venemaa andis ülevaate uutest diviisidest lääne suunal

«Meil oli pikk, avameelne ja konstruktiivne kohtumine. Ukraina küsimuses on meil selged erimeelsused,» ütles Stoltenberg Brüsselis NATO peakorteris pressikonverentsil.

«Julgeolekuolukord Ukrainas on murettekitav. Relvarahurikkumised on jõudnud rekordtasemele, jätkub äge sõjategevus ning OSCE vaatlejate tegevust on piiratud,» ütles ta. «Liitlased kutsuvad Venemaad kasutama oma märkimisväärset mõjuvõimu mässuliste üle.»

NATO ei tunnusta kunagi Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist ning jätkab Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamist, sõnas Stoltenberg.

Peasekretäri sõnul andis Venemaa nõukogu kohtumisel ülevaate kolmest riigi lääne sõjaväeringkonnas loodud uuest diviisist ning NATO briifis Vene suursaadikut nelja Poola ja Baltimaadesse saadetava lahingugrupi teemal.

Stoltenberg sõnas, et tegemist oli jätkuga detsembrikuisel NATO-Vene nõukogu kohtumisel toimunule, kui NATO andis ülevaate õppusest Trident Juncture ja Venemaa omakorda strateegilisest suurõppusest Kavkaz-2016.

Ta lisas, et liitlased arutasid Vene suursaadikuga ka julgeolekuolukorda Afganistanis ja sealsete julgeolekujõudude toetamist.

Norra ekspeaminister tunnistas, et dialoog Venemaaga pole lihtne, kuid see on dialoog, millele allianss on pühendunud. «Kui pinged on suured, on teineteisega rääkimine veelgi olulisem, et riske vähendada.»

Peasekretär rõhutas NATO põhimõttelist positsiooni suhtluses Venemaaga, mis seisneb heidutuses ja dialoogi pidamises.

Stoltenberg ütles Läti ajakirjaniku küsimusele vastates, et mitu liikmesriiki tõstatas NATO-Vene nõukogu kohtumisel ka Venemaa septembris algava suurõppuse Zapad-2017.

«Mitu liikmesmaad soovib enne Vene õppust eelbriifingut ning me leppisime Venemaaga kokku, et arutame seda,» lausus peasekretär.