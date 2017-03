Vene välisminister pilkas Rootsi peaministrit

Intervjuus USA ajakirjale National Interest ütles Lavrov, et puuduvad tõendid Venemaa sekkumise kohta USA presidendivalimistesse, Prantsusmaa eelseisvatesse presidendivalimistesse ning Saksamaal sügisel toimuvatesse parlamendivalimistesse.

«Muide, ma lugesin eile, et Rootsi peaminister on muutumas närviliseks, sest ka neil on väga varsti tulemas valimised ja Venemaa sekkub neisse 100 protsenti,» ütles Lavrov.

Stefan Löfven. / David Keyton/AP/Scanpix

Väljaande The Local Rootsi portaali teatel ütles Löfven jaanuarikuisel konverentsil, et ta ei saa välistada Venemaa võimalikku sekkumist tuleval aastal Rootsis toimuvatesse parlamendivalimistesse.

«Me ei peaks olema naiivsed ja mõtlema, et seda siin ei juhtu,» ütles Löfven.

Lõppeval kuul kordas Löfven mõtet Rootsi päevalehes Dagens Nyheter avaldatud arvamusloos, kirjutades märkidest, mis viitavad katsetele mõjutada Rootsi julgeolekut.

Lavrov nimetas taolisi kartusi lapsikuks. «Sa kas esitad faktid või püüad vältida igasuguseid avaldusi, mis sulle piinlikkust tekitavad,» kommenteeris Lavrov.

Locali teatel kohtuvad Löfven ja asepeaminister Isabella Lövin täna opositsioonierakondade esindajatega, et arutada, kuidas ära hoida võimalikku välist sekkumist valimistesse. Kohtumisel osaleb ka Rootsi kaitsepolitsei Säpo esindaja.