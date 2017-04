Peterburi ajakirjanik: paljud loobuvad nüüd ilmselt metrooga sõitmisest

Kolomentsev rääkis, et plahvatuse ajal olid rongid inimestest tulvil, sest oli vahetult tipptunnile järgnenud kellaaeg.

Kolomentsevi sõnul oli see esimene metrooplahvatus Peterburis. «Midagi säärast pole siin varem juhtunud,» lisas ta. «Mulle ei meenu, et siin oleks viimase kümnekonna aasta jooksul üldse mingeid terroriakte läbi viidud.»

Ehkki Moskvas on terroriakte metroos toimunud, ei arvanud peterburilased Kolmentsevi sõnul, et midagi sellist võiks juhtuda ka Peterburis. «Me arvasime, et seda ei juhtu, sest seda pole lihtsalt kunagi varem juhtunud.»

Nüüd peavad ka peterburilased Kolmentsevi kinnitusel oma arusaamu ja ka käitumist muutma. «Eks nüüd on meie inimesed ettevaatlikumad, esialgu loobuvad paljud ilmselt metroo kasutamisest.»

Peterburis on mõned mošeed ja moslemikogukond, ent see pole arvukuselt võrreldav Moskva omaga. Kolomentsevi sõnul on siiski vara teha järeldusi selle kohta, mis oli terroristi või terroristide rahvus või usutunnistus. Moskva metrooplahvatuse põhjustajateks on seni olnud islamiäärmuslased. «Endistest nõukogude liiduvabariikidest tuleb ka Peterburgi palju inimesi tööle, olgu see siis Usbekistan, Turkmenistan või Tadžikistan - nemad on moslemid,» lisas Kolomentsev. «Palju moslemeid tuleb siia tööle ka Kaukasuse piirkonnast. Meie mošeed on nende pühade ajal rahvast täis.»