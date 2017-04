Piiteri elanik kaukaaslasi süüdistada ei taha

Kuigi rünnakuhetkel Sadušnov läheduses ei viibinud, puudutas pauk teda siiski väga isiklikult. «Tegelikult kasutan ma seda jaama iga päev, sealtkaudu lähen ma koju, sest ma elan Mariinski lähedal,» rääkis ta Postimehele.

Täna Sadušnov seda jaama ei kasutanud ja tänas Jumalat, et nii läks. «Ma arvan, et ma kas võtan takso või lähen jala koju,» arvas ta tagasimineku kohta.

Sadušnovi hinnangul Neevalinna elanikud väga terroriohule ei mõelnud. «Moskva ja Peterburi kui kaks olulisemat linna on Venemaa kõige kaitstumad ja turvalisemad. Sestap oli see meile suur üllatus,» tunnistas ta.

Siiani seisis metroopeatuses tavapäraselt üks-kaks politseinikku sissepääsu juures, mingit lisaturvamist platvormidel polnud. «Mistap minu hinnangul on päris lihtne tuua mõni pomm jaama sisse. Kontrolliti tavaliselt vaid üksikuid inimesi,» kirjeldas ta.

«Kahtlemata oli Venemaa teadlik sellest, mis juhtus Brüsselis. Ma usun, et alati on olnud mure Tšetšeenia ja rahvusvahelise terrorismi sidemete pärast,» rääkis ta. «Ja kahtlemata võis see olla kättemaks ISISelt.» Eri andmetel on ISISe ridadesse võitlema läinud tuhandeid Vene kodanikke, peaasjalikult Kaukaasiast.

Sadušnovi sõnu on kaukaasia päritolu inimesi ohtralt liikvel ka Peterburis. «Kuid mina ei süüdistaks neid inimesi kunagi ega tunne nende ees hirmu,» jätkas ta. «Mul on palju kaukaasiast pärit sõpru, kes on moslemid ning ma olen täiesti kindel, et nad on normaalsed rahumeelsed Venemaa kodanikud. Ehk, ei, mina nende inimeste suhtes ksenofoobiat ei tunne.»

Sadušnikov lisas veel: «Hiljuti üritas üks slaavi verd vene tüdruk liituda ISISega. See pole rahvuse või vere küsimus.»