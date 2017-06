Trumpi hinnangul tõestavad Comey sõnad tema süütust

Marc Kasowitzi sõnul on Trump rahul, et Comey on lõpuks avalikult kinnitanud varasemaid eraviisilisi avaldusi, mille kohaselt ei ole president uurimise all ainsagi Venemaad puudutava juurdlusega seoses.

Kirjalikus tunnistuses enne neljapäevast küsitlust senati luurekomitee ees kinnitas FBI juhi ametist vallandatud Comey, et Trump oli nõudnud temalt lojaalsust ja tundliku uurimise lõpetamist endise rahvusliku julgeoleku nõuniku suhtes.

"President tunneb end täiesti süüst vabastatuna. Ta on valmis innuga oma päevakorraga edasi minema," lisas Kasowitz.

Comey kinnitas kolmapäeval oma avalduses, et USA president Donald Trump ärgitas teda lõpetama juurdlust tollal Vene kontaktide pärast uurimise all olnud endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni suhtes.

"Ma loodan, et sa näed võimalust see sinnapaika jätta, Flynn rahule jätta. Ta on hea mees," oli Trump talle öelnud 14. veebruaril Valge Maja Ovaalsaalis, kus nad kahekesi istusid.

"Minu arusaamist mööda soovis president, et me lõpetaksime uurimise Flynni suhtes seoses tema valeavaldustega detsembris toimunud jutuajamiste kohta Venemaa suursaadikuga," märkis ta.