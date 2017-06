Karjalas valitakse üle 15 aasta vabariigi juhti

«Viimati valiti Karjalale juhti 28. aprillil 2002. See on ajalooline sündmus. Tahan õnnitleda kõiki Karjala elanikke. On väga tähtis, et kõik tuleksid valima ja annaksid oma hääle,» ütles kogu esimees Elissan Šandalovitš.

Saadikud pikendasid hääletamisaega õhtu kella kümneni.

Kuberneri valimistel osalemisest on teatanud erakond Ühtne Venemaa, kes korraldas selleks ka eelvalimised kandidaatide leidmiseks. Nendeks said Anna Lopatkina, Anatoli Voronin ja kuberneri kohusetäitja Artur Parfentšikov.

Ülejäänud erakonnad esitavad oma kandidaadid juuni lõpuks.

Karjala kuberner Aleksander Hudilainen loobus 15. veebruaril oma kohast.