Venemaal lasi relvastatud mees maha neli inimest

Tulistamise motiivid on esialgu teadmata.

Politsei käivitas Kratovo külas 50-aastase kahtlusaluse kinnivõtmiseks suuroperatsiooni.

Venemaa uurimiskomitee andmetel lasi mees maha sama maja elanikud. Kolm inimest sai kohapeal surma ja üks suri hiljem haiglas. Vigastada sai neli eriüksuslast.

"Neli inimest on surnud," ütles regionaalpolitsei eestkõneleja Tatjana Petrova.

Televisioonis edastatud kaadritel sündmuspaigast võis kuulda tulistamist.

Siseministeerium teatas ööl vastu pühapäeva, et operatsioon "Kratovski tulistaja" kahjutukstegemiseks on läbi. Selle käigus said kergemaid vigastusi neli eriüksuslast.

"Operatsioon on läbi. Kergemaid vigastusi said neli eriüksuse võitlejat," kinnitas ministeeriumi eestkõneleja, kelle sõnul lasi kurjategija käiku käsigranaadid.

"Leidis aset vähemalt 14 plahvatust," ütles julgeolekuametnik.

Ametniku sõnul raskendas operatsiooni läbiviimist pime aeg ja keeruline maastik.