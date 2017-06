Põhja-Korea vabastas sunnitööle määratud Ameerika üliõpilase

Tillerson lausus, et Warmbier on juba teel tagasi kodumaale, kus kohtub oma pereliikmetega. Avalduses ütles ta, et korralduse tudengi vabastamise algatamiseks andis president Donald Trump isiklikult. Uudis saabus samal ajal, kui endine korvpalliliiga NBA täht Dennis Rodman teatas – ta plaanib diktatuuririiki uuesti külastada.

Otto Warmbier kohtusaalis. Foto: AFP/Scanpix

Virginia ülikoolist pärit Warmbier arreteeriti aasta hakul Pyongjangi lennujaamas. Märtsis mõisteti tema üle kohut ja ta tunnistas videoülekandes pisarsilmi, et oli üritanud varastada Põhja-Korea propagandaloosungit.