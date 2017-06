Põhja-Korea ähvardas New Yorki tuumapommiga

Riiklik ajaleht Rodong Sinmun süüdistas Ameerika juhtkonda riigi salajase võimekuse alahindamises ning väitis, et on uurijad on lähedal mandritevahelise ballistilise raketi valmimisele.

«Trump uhkustas sel aastal varem, et Korea Demokraatlik Vabariik ei jõua kunagi tuumarelvani, mis suudaks lennata USA maismaani,» kirjutas ajaleht oma juhtkirjas. «USA tunneb nüüd rahutust, kuna see võib praktikas teoks saada. Strateegilised relvakatsed tõestavad, et mandritevahelise raketi katsetamine pole sugugi kaugel.»

Ajaleht lisas: Põhja-Korea asub küll New Yorgist 10 400 kilomeetri kaugusel, kuid tänapäevase rünnaku mõttes pole see sugugi pikk vahemaa.

President Donald Trump kirjutas jaanuarikuus Twitteris, et Ameerika ei luba kunagi Põhja-Koreal säärast võimekust arendada.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017

Pyongyang väidab, et Põhja-Korea tuumaprogramm on ainult selleks, et kaitsta end välisagressorite – nagu Ameerika Ühendriigid – eest.