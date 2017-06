Londoni põlengus ellujäänud: see oli maapealne põrgu

Hoonest põgeneda õnnestunud rääkisid briti tabloidile Daily Mail, et olukord majas sees oli kui maapealne põrgu.

Väidetavalt polnud pärast seda, kui 4. korruse korteris plahvatas lühise tõttu külmkapp, tööle hakanud ei tuletõrjealarm ega ka sprinklerisüsteem. Lisaks oli blokeeritud ainus majast väljaviiv trepp.

Nii ei jäänud majaelanikel muud üle kui hüpata aknast alla või püüda mööda voodilinadest tehtud köisi kuni maapinnani laskuda.

Arvestades, et tegu on 24-korruselise kõrghoonega olid kõige halvemas seisus ülemiste korruste elanikud.

Anonüümseks jääda soovinud kogukonna juht, kes tegeleb sündmuskohal ohvrite tuvastamisega ütles briti tabloidile, et tõenäoliselt korterelamu kolmel kõige kõrgemal korrusel elanud inimestel ellujääda ei õnnestunud.

«Meil on nimekiri kadunud inimestest - neid on väga palju. Võimalik et üle 50, aga võib olla isegi sadu.»