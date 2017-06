KOHALIK VAADE: Kellele esitada arve terrorihirmu eest?

Selle asemel said odavlennufirma EasyJet lennuki pardal olnud 151 inimesed teada, mis tunne on lennukist Saksamaal avariiväljapääsu kaudu väljuda – üheksa inimest sai viga –, saada üle kuulatud ja läbi otsitud ja Kölni lennujaamas kinni hoitud. Põhjus: terrorism. Mingis mõttes.

Ka paar päeva pärast juhtunut ei oska keegi täpselt seletada, mis lennul EZY3246 täpselt valesti läks. Kõik reisijad olid Ljubljanas läbinud tavapärase terrorivastase turvakontrolli, nende pagas oli läbi valgustatud ning potentsiaalselt ohtlikud esemed, nagu küünetangid, ära võetud.

Ljubljana lennujaam on tänapäeval üks viimaseid, kuhu võite julgelt tulla pool tundi enne pardalemineku aega, täis kindlust, et lennuk lahkub koos teiega. Siiski on sealne turvakontroll karm, sest päevas käib sealt läbi vähem kui 4000 reisijat (ehk umbes 2/3 Tallinna lennujaama igapäevasest reisijate arvust) ning turvatöötajatel on igaühe jaoks küllaga aega. Enamjaolt kohtab Ljubljana terminalides Brüsseli vahet käivaid inimesi ning odavlennufirmade kliente.

Kõige selle tõttu tuligi teade pommiohust suure üllatusena. Sloveenia ning enamik teisi Lõuna-Euroopa riike elab siiani mullis, uskudes, et seal ei saa küll midagi juhtuda. Niisugusele suurele uudisele oleks pidanud järgnema selgitused, mis valesti läks, kuid midagi sellist ei tehtud.

Saksamaal maandunud lennukisse tuli politsei, pani kolmel kahtlusalusel käed raudu ja toimetas nad minema. Pardalt leiti kahtlane kott, mida keegi enda omaks ei tunnistanud. Saksa politsei pressiesindaja sõnul leidsid võimuesindajad maandunud lennukist veel kahtlust äratavad juhtmed ning korraldasid nende hävitamiseks kontrollitud plahvatuse. Midagi ohtlikku kotist ega lennukipardalt lõpuks aga ei avastatudki.

Asi sai alguse sellest, kui reisijad teatasid pardameeskonnale, et nende seas istub kolm meest, kes paistavad arutlevat terrori üle, endal kaasas raamat pealkirjaga «Tapa», mille kaanel vintpüss. Nende vestluses kõlanud muu hulgas ka sõna «pomm». Sellest piisas: piloot otsustas Kölnis hädamaandumise teha, mehed võeti kinni, 17 reisijat ja EasyJeti töötajat viidi Kölni politsei peakorterisse ja kuulati üle.

Lõpuks tuli välja, et väidetavat terroriarutelu pole võimalik tõendada, ning kahtlusalused lasti järgmisel päeval vabaks. «Kriminaaljuurdlus on peatatud. Tõendeid ei leitud. Oleme nüüd kindlad, et tegelikku ohtu ei olnud,» möönis Saksa politsei pressiesindaja. Võimud ei suutnud aga kindlaks teha sedagi, et kõik sai alguse vaid rumalast naljast.

Saksa julgeolekuallikas sõnas uudisteagentuurile Reuters, et võimude käitumine oli õigustatud sellest hoolimata, et midagi ei leitud. «Peame kõigisse võimalikesse ohtudesse tõsiselt suhtuma,» teatas ta. Allika sõnul oli võimudel küllaga põhjust mures olla, sest lennuk oli teel Londonisse ning viimasel ajal oli seal toimunud mitu rünnakut.

Intsidendi tõttu pidi Kölnis 17 saabuvat lendu ümber suunama, 20 lahkuvat lendu hilinesid ning kaks lendu jäeti sootuks ära, teatas lennujaama pressiesindaja. Tavapärane õhuliiklus taastus alles kolmetunnise seisaku järel.

Kes selle kõik kinni maksab? EasyJeti reisijad saadeti ööseks hotelli ning hiljem toimetas uus lennuk nad sihtkohta. Selle maksab kinni lennufirma ise.

Kölni lennujaam kannab aga suuremat kahju, sest osa lende suunati ümber. Põhimõtteliselt võib lennuväli kohtust õigust nõuda, kuid keda kohtusse kaevata? Kolm kahtlusalust lasti ju vabaks. Pardameeskond käitus täpselt juhendi järgi, kui piloote kahtlasest käitumisest teavitas. Piloodid käitusid samuti õigesti, maandudes lähimas lennujaamas. Kõik toimus täpselt nii, nagu see ette nähtud oli.

Terrorismiga võitlemine on väga kulukas ettevõtmine, seda isegi siis, kui terroriste asjasse segatud polegi.