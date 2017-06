Londonlased ulatasid kodutuks jäänutele abikäe

Kohe, kui mõisteti põlengu tõsidust, hakati sotsiaalmeedia kaudu pakkuma abi kodutuks jäänutele. Inimesed avasid võõrastele oma koduuksed, tõid riideid, toitu ja muud vajalikku. Päeva jooksul laekus sedavõrd palju annetusi, et Briti Punane Rist palus inimestel rohkem asju mitte tuua, kuna neid ei suudeta vastu võtta.

Põhja-Kensingtoni tänavatel jagasid lahked inimesed tulekahjupäeval kodu kaotanud Grenwell Toweri elanikele ning lähedusest evakueeritutele toitu ning vett.

Muuhulgas pakkus oma abi mitu kuulsust, näiteks käis lauljanna Adele lohutamas neid, keda õnnetus lähedalt puudutas. Tippkokk Jamie Oliver kutsus kodutuks jäänud inimesi oma sealkandis asuvasse restorani, et neile süüa ja juua pakkuda. Lauljanna Lily Allen pakkus öömaja ning samas piirkonnas kasvanud lauljanna Rita Ora aitas annetatud esmatarbekaupasid sorteerida.

Kensingtoni ja Chelsea linnaosavalitsus seadis spordihallidesse ning kirikutesse üles majutuskeskused, et pakkuda kodutuks jäänutele kohta, kus öö mööda saata.

Üleeile õhtul teatati, et 44 kodutuks jäänud perekonda paigutati elama ka kohalikesse hotellidesse. Nüüd on linnaosavalitsus hakanud koostama nimekirja vabadest korteritest, kuhu oleks võimalik suurpõlengus kodu kaotanud inimesed ajutiselt majutada.

Kardetakse, et kodutuks jäänud inimesed paigutatakse tulevikus suurepärase asukohaga Kensingtoni ja Chelsea linnajaost ümber Londoni äärelinna või sootuks linnast välja. Seda vaatamata asjaolule, et Independenti teatel asub Grenfell Toweri lähedal 1399 tühja luksuskorterit ja maja, mille koguväärtus on 644 miljonit naela (umbes 758 miljonit eurot). Omanikud on majad ostnud ning tühjalt seisma jätnud, et need mõne aasta pärast Londoni hullumeelsel kinnisvaraturul suure kasumiga maha müüa.

Kahtlemata ootavad Londoni linna ning Kensingtoni ja Chelsea omavalitsust rasked küsimused: kuhu asuvad elama 400–550 kodu kaotanud inimest ning kuidas see protsess võimalikult valutult korraldada?