Merkel ei rõõmustanud Ratast Nord Stream 2 osas

Ratas ja Merkel kohtusid seoses juulis algava Eesti eestistumisega Euroopa Liidu Nõukogus, mille prioriteete Eesti valitsusjuht Saksa kantslerile tutvustas. Täna kohtub Ratas samadel eesmärkidel Pariisis Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.

Lisaks kaitse- ja julgeolekuteemadele arutasid Ratas ning Merkel ka rände, siseturu, sotsiaalküsimuste ning kliima- ja energiapoliitika üle.

See on majandusprojekt ja ma arvan, et me ei vaja lisamandaati.

Kohtumise järel antud pressikonverentsil küsiti Merkelilt ka Nord Stream 2 gaasitoruprojekti kohta. Muu hulgas ütles Saksa kantsler, et Eestile ja teistele Euroopa riikidele muret tegeva projekti üle ei peaks Euroopa Komisjon eraldi mandaadi alusel Venemaaga läbirääkimisi pidama.

«Ma arvan, et Nord Stream 2-ga seoses tuleb täpsustada teatud õiguslikke küsimusi,» ütles Merkel uudisteagentuuri Reuters vahendusel. «See on majandusprojekt ja ma arvan, et me ei vaja lisamandaati.»

Nimelt soovib Euroopa Komisjon ELi liikmesriikidelt nõusolekut läbirääkimisteks Venemaaga Läänemerre rajatava Nord Stream 2 projekti osas, et Vene gaasimonopol Gazprom ei saaks manipuleerida Euroopa gaasituru hindadega. Liikmesriigid peaksid otsuse tegema lähiajal.

Gaasitoru rajava ettevõtte Nord Stream 2 AG ettevõtte esindajad on aga seisukohal, et sellisteks läbirääkimisteks puudub vajadus. Euroopa Komisjoni väiteid peavad nad poliitiliselt motiveerituks.

Seejuures võttis USA senat üleeile häältega 90:2 vastu eelnõu, millega karmistataks Venemaale kehtestatud sanktsioone. Saksamaa ja Austria reageerisid hääletusele valulikult öeldes, et uued sanktsioonid löövad nende Euroopa ettevõtete pihta, mis on seotud Venemaa energiaprojektidega. Nii Austria ettevõte OMV kui ka Saksa firmad Uniper ja Wintershall on seotud ka Nord Stream 2 projektiga.

Austria ja Saksamaa valulik reaktsioon

Austria kantsler Christian Kern ja Saksa välisminister Sigmar Gabriel ütlesid ühisavalduses, et nad ei saa olla nõus illegaalsete ja eksterritoriaalsete sanktsioonidega Euroopa ettevõtetele, viidates senatis heaks kiidetus eelnõus sisalduvale punktile, mis kutsub jätkama vastuseisu mööda Läänemere põhja Vene gaasi Saksamaale toimetavale Nord Stream 2-le.

Eile Berliinis toimunud Ratta ja Merkeli kohtumisel peatuti pikemalt ka ELi tulevikul ja rändeteemadel. Näiteks tänas Merkel Eesti panust ELis kokkulepitud pagulaskvoodi täitmisel. Ratas omakorda tänas Merkelit Saksamaa panuse eest julgeoleku tagamisse

«Oleme tänulikud Saksamaa suure panuse eest Balti regiooni julgeolekusse nii Euroopa Liidus kui NATOs,» ütles Ratas pressiteate järgi Merkelile, «Saksamaa on kindlasti üks Eesti tähtsamatest liitlastest aga ka kaubanduspartneritest.»