Taliban kasutab pantvange relvana

Selle aasta alguses avaldas Taliban video, milles kaks röövitud Ameerika Afganistani kooli õpetajat Kevin King ja Timothy Weeks anusid USA presidenti Donald Trumpi, et nad vabastataks. «Kui meid veel kauemaks siia jäetakse, siis meid tapetakse. Ma ei taha siin surra,» ütles üks meestest pisarsilmi. Teine lisas, et nende edasine saatus on nüüd presidendi kätes.

Samasuguseid palveid võib kuulda Joshua Boyle’i ja Caitlan Colemani suust, kes rööviti 2012. aastal. Möödunud aasta lõpus ilmus video, milles kahe sülelapsega paar kirjeldas oma vangistust kafkaliku õudusena.

Paar viitas oma kahele pojale kui ellujäänud lastele, andes alust arvata, et lisaks vangistuses sündinud poegadele oli naisel ka nurisünnitus, kirjutas The Guardian.

Sellised videod on mõeldud ühelt poolt kinnitusena, et hirmunud pantvangid on elus ja ootavad vabastamist, teisalt meeldetuletusena, et Afganistanis oodatakse endiselt arve tasumist kas siis raha või muu väärtuslikuga, näiteks vabastades vangistatud äärmuslasi. Tihti nõutakse ka sõjalise või poliitilise sekkumise lõpetamist.

Kuid selliseid videoid kasutatakse ka propagandarelvana. Näiteks teatas Taliban, olles avaldanud kahe vangistatud õpetaja videopöördumise, et tahab näidata, kuidas lääneriikide valitsused ei kuula džihadistide mõistlikke ja lihtsaid nõudeid nende kodanike vabastamiseks, vihjates nii, et need riigid on ise oma inimeste kannatustes süüdi, kirjutas CNN.

Kas täita vantvangide vabastamiseks seatud tingimused, on vastuoluline küsimus. Näiteks teatas Kanada peaminister Justin Trudeau möödunud aastal, kui Abu Sayyafi äärmuslased olid tapnud kaks Kanada kodanikku, et ei kavatse lunaraha makstes terrorismi toetada ja oma riigi kodanikke ülemaailmseks märklauaks muuta.