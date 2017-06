Londoni ründajat ajendas tõenäoliselt usuviha

Peaminister Theresa May kutsus eile kokku Cobra erikomitee kriisikoosoleku ja nimetas juhtunut kohutavaks sündmuseks.

«See on meeldetuletus selle kohta, et terrorism, äärmuslus ja viha võtavad palju eri vorme, kuid meie valmisolek sellele vastata peab olema kindel hoolimata sellest, kes on vastutav,» vahendab BBC May sõnu.

Ööl vastu esmaspäeva aset leidnud rünnaku pealtnägijate teatel andsid sündmuskohal viibijad Londonis Finsbury Parki mošee vastas asuva hoolekandeasutuse ja kogukonnakeskuse lähedal ühele kokku kukkunud mehele esmaabi. Ootamatult kihutas rahva sekka aga valge kaubik.

«Kui ta kaubikust väljus ja põgeneda üritas, karjus ta: ma tahan tappa moslemeid! Ma tahan tappa moslemeid!» vahendab BBC ühe pealtnägija sõnu.

Kohalviibijad võtsid rünnaku toime pannud mehe kinni ja hoidsid teda 20 minutit paigal politsei saabumiseni.

«Ma lõin teda kõhtu ja seejärel surusime ta teistega maha, kuni ta liigutada ei saanud,» vahendab BBC sündmuskohal viibinud Rahmani sõnu.

Teise pealtnägija sõnul hakkasid kohalviibijad meest peksma, kuid mošeest väljunud imaam käskis inimestel vägivald lõpetada ja meest politsei saabumiseni kinni hoida.

Abduli-nimelise pealtnägija sõnul karjus juba kinni peetud mees: «Tapke mind! Ma olen oma töö teinud!»

Londoni politsei teatel esitati 47-aastasele väidetavalt vaimsete häiretega kahtlusalusele süüdistus terrorismis. Politsei polnud infot teiste kahtlusaluste kohta. Seda kinnitas oma pöördumises ka peaminister May.

Kõik Finsbury Parki rünnaku ohvrid olid moslemid, mõned neist kandsid traditsioonilist islamiriietust, tehes nad linnaruumis visuaalselt kergesti äratuntavaks, kirjutab Guardian.

«Sõltumata sellest, millised on rünnaku motiivid, hoiame silmad lahti ja käsitleme seda terrorirünnakuna, juurdlusega tegeleb terrorismivastane keskus,» teatas Basu.

Politsei ei ole kindel, kas sündmuspaigal hukkunud mehe surm oli otseselt rünnaku tulemus või mängis selles osa ka tervislik tüsistus.

Briti moslemi nõukogu sõnul oli ööl vastu esmaspäeva toimunud rünnak viimatiste islamofoobsete intsidentide seni kõige vägivaldsem ilming: «Me loodame tungivalt, et võimud mošeede ümbruse turvalisust parandavad.»

Finsbury Parki mošee juhataja Mohammed Kozbar teatas avalduses, et rünnak ühe usu vastu on rünnak kõikide religioonide ja kogukondade vastu.

Arvatakse, et paljud rünnaku ohvrid viibisid varem kogukonnakeskuses islami püha kuu ramadaani ööpalvusel.

Kohtueksperdid tegelevad rünnaku läbiviimisel kasutatud valge kaubiku uurimisega, mis on arvatavasti laenatud Walesi firmalt Pontyclun Van Hire. Laenatud kaubikut kasutasid relvana ka 3. juunil Londoni sillal rünnaku korraldanud terroristid.

See oli nelja kuu jooksul neljas terrorirünnak Suurbritannia pinnal.