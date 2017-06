Trumpi kõneisikule otsitakse uut tööd

Spicer on olnud Trumpi ametisseastumisest alates üks Valge Maja silmatorkavamaid persoone.

Ta alustas karjääri sellega, et kritiseeris ajakirjanikke selle eest, kuidas need olid kirjeldanud pealtvaatajate hulka president Donald Trumpi ametisseastumise tseremoonial.

Kuuldused Spicerile uue ametikoha otsimisest on liikvel olnud mitu kuud. Muuhulgas on väidetud, et Trump ei olevat rahul tema avalike esinemistega.