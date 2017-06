Euroopa Inimõiguste Kohus mõistis hukka Venemaa homoseaduse

Strasbourgis asuv kohus leidis, et Moskva on käitunud ahistavalt kolme seadusele vastu seisnud geiaktivisti suhtes. Kord kehtestati aastal 2013 ning see keelab «homoseksuaalsuse reklaamimise» nooremate kui 18-aastaste seas.

436 riigiduuma saadikut hääletas toona seaduseelnõu poolt, erapooletuks jäi üks.

Kõige väiksem trahv rikkumise eest on 4 000 rubla ehk 100 eurot ja kõige suurem võib ulatuda kuni ühe miljoni rublani ehk 25 000 euroni.

Homosuhteid propageerivaid välismaalasi saadetakse riigist välja või pannakse kuni 15 ööpäevaks trellide taha.

Inimgõiguste Kohtu otsuse järgi taasloob seadus stigmasid ja eelarvamusi ning tekitab homofoobiat.