Saudi Araabia juhitud liitlastel on Katarile nõudmiste nimekiri

"Me loodame, et see nõudmiste nimekiri esitatakse lähiajal Katarile ja see on neile vastuvõetav," märkis Tillerson.

Päev varem oli USA välisministeeriumi eestkõneleja märkinud, et Ühendriigid on hämmingus, sest Saudi Araabia pole esitanud selgeid nõudmisi pärast Katari süüdistamist terrorismi toetamises.

Katari diplomaatiline isolatsioon võib kesta aastaid, hoiatas Araabia Ühendemiraatide minister esmaspäeval ja süüdistas Dohat veelkord džihadistide toetamises.

"Me ei taha eskaleerida, me tahame isoleerida," ütles välisasjade riigiminister Anwar Gargash Pariisis ajakirjanikele, rõhutades, et Katar peab lahenduse eeltingimusena loobuma oma toetusest äärmusislamistidele.

Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Egiptus ja veel mitu riiki katkestasid Katariga 5. juunil diplomaatilised suhted, süüdistades Dohat äärmusrühmituste toetamises eesmärgiga "destabiliseerida piirkonda". Saudi Araabia katkestas Katariga ühtlasi maismaaühenduse.

Katar on süüdistused tagasi lükanud.

USA on püüdnud lahendada oma liitlaste vahel puhkenud kriisi, ehkki on tegutsenud laveerivalt. President Donald Trump on korranud Saudi Araabia süüdistusi Katari aadressil seoses terrorismi rahastamisega. Teisalt on Ühendriikide sõjavägi korraldanud ühise mereväeõppuse Katari mereväega ning teatanud tehingust hävituslennukite F-15 müümiseks Dohale.