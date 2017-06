Trump palus luurejuhtidel Vene-sidemed maha vaikida

Rahvuslik luurejuht Dan Coats ja Rahvusliku Julgeolekuagentuuri juht Mike Rogers kirjeldasid oma suhtlust president Trumpiga kui veidrat ja ebamugavat.

Ehkki mõlemad luuretöötajad väitsid 7. juunil senati avalikul kuulamisel, et Trump ei andnud neile korraldusi Vene teemalisse juurdlusesse sekkuda, teatasid allikad eraviisiliselt, et vastavad korraldused siiski presidendilt saabusid.

CNNile antud ütluste kohaselt teatasid mõlemad luurejuhid eriuurija Robert Muelleri meeskonnale, et Trump palus neil avalikult väita, et tema ega ta kampaaniameeskond ei olnud seotud venelastega.

Lisaks sellele soovis Trump, et luurejuhid teataksid, et president ei viibi isiklikult uurimise all. Rogers ega Coats palvet ei täitnud, kuid ei andnud sellisest pöördumisest ka kellelegi teada.