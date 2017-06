USA avaldas fotod ohtlikust intsidendist Vene lennukiga

EUCOM-i pressiesindaja Meghan Hendersoni sõnul leidis juhtum aset esmaspäeval, kui USA lennuk viibis rahvusvahelises õhuruumis, vahendas CNN.

USA ametnik ütles uudisteväljaandele, et Vene hävituslennuk oli relvastatud ja lendas korrapäratult, märkides veel, et manöövrid loeti ohtlikuks arvestades lennukite lähedust. USA andmetel lähenes Vene hävituslennuk nende luurelennukile kõigest pooleteise meetri kaugusele.

Värskelt avaldatud fotodelt on näha, kuidas Vene lennuk möödub USA lennukist niivõrd lähedalt, et kokpitis istuvat Vene pilooti on selgelt näha.

Vene kaitseministeerium aga tõrjus süüdistusi, väites, et hoopis kaks USA luurelennukit lähenesid Venemaa õhupiirile – esiti tegi USA luurelennuk RC-135 provokatiivse katse Vene hävituslennukile läheneda ja kümme minutit hiljem ilmus välja ka teine USA luurelennuk RC-135.

Alates käesoleva aasta 2. juunist on Läänemere piirkonnas aset leidnud enam kui 35 USA ja Vene sõjalennukite- ja laevade lähenemist, kuid esmaspäevane intsident oli ameeriklaste sõnul märkimisväärselt ohtlik.

Intsident leidis aset päev pärast seda, kui Venemaa kaitseministeerium oli teatanud, et võib edaspidi kohelda Süüria õhuruumis lendavaid USA lennukeid kui potentsiaalseid sihtmärke. Venelaste terava reaktsiooni põhjustas Süüria sõjalennuki allatulistamine USA hävitaja poolt.