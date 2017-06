EL püüab vähendada ametite jagamise politiseeritust

Taeli sõnul tuleb kaks poolt ühendada. «See ei ole päris nagu Eurovisiooni valimine, et annad mingid punktid ja lõpuks need punktid annavad tulemuse. Poliitiline diskussioon kuulub asja juurde,» selgitas ta.

Muuseas on meenutatud 2003. aastast kehtivat geograafilise tasakaalu põhimõtet: euroliidu institutsioone peaks viima pigem uutesse liikmesriikidesse, kus neist ühtegi veel pole. Teisalt tuleb EMA ja EBA puhul arvestada, et need pole õigupoolest uued, vaid juba mehitatud.

«Inimesed, kes nendes agentuurides praegu töötavad, läksid sinna teadmisega, et töötavad Londonis. See toob kaasa teatava elustandardi ja võimalused, eriti ravimiagentuuri puhul, kus on väga palju rahvusvahelist koostööd – on oluline, et inimestel oleks sinna suhteliselt mugav reisida,» jätkas Tael.

Eesti saadiku sõnul võib küll öelda, et töötajate seisukohad ei ole esmatähtsad, aga kõigile on oluline, et agentuur saaks brittide lahkumise järel jätkata tööd viivitusteta. Ometi alahinnata ei saa ka geograafilise tasakaalu tähtsust. «Ma arvan, et ongi väga kahju, et näiteks Bulgaarias, Rumeenias ja Küprosel pole ühtki ELi agentuuri. Peaks olema küll,» sõnas Tael.

Põhjused, miks riigid ELi asutusi tahavad, on Taeli sõnul kindlasti ka majanduslikud. «Iga agentuur toob kaasa päris palju töökohti ja võib ka tuua näiteks lennuühenduste tihenemise,» lausus ta ning meenutas, et Eesti sai tänu 2011. aastal Tallinna asutatud ELi IT-agentuurile endale Euroopa kooli.

Möödunud nädalal näisid EBAst ja EMAst huvitatud olevat pea kõik ELi riigid peale Baltimaade ja Sloveenia. Lõplik soovijate nimekiri selgub 31. juuliks, kui avaldused peavad olema Euroopa Komisjonis. Kõigepealt hindavad kindlate kriteeriumite järgi pakkumisi ametnikud, misjärel saadetakse hinnangud riikidele otsustamiseks.