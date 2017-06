Trump: Obama ei teinud Venemaa valimistesse sekkumise osas midagi

«Ma kuulsin täna esmakordselt, et Obama teadis Venemaa kohta kaua enne valimisi, ega teinud selle osas midagi,» sõnas Trump intervjuus Fox Newsile. «Aga keegi ei taha sellest rääkida.»

«CIA andis talle informatsiooni pikalt enne valimisi,» jätkas president. «Teisisõnu on minu jaoks küsimus selles, et kui tal oli informatsioon, siis miks ta midagi selle osas ette ei võtnud? Ta oleks pidanud midagi tegema. Kuid seda ei loe kusagilt. See on üsna nukker.»

Trump väljendas oma muret ka Twitteris: «Kuigi Obama administratsioonile räägiti enne 2016. aasta valimisi Vene sekkumisest, siis miks ei tegutsetud? Keskenduge neile, mitte T-le!»

