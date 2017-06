FOTO: Plahvatanud kütuseveok söestas Pakistanis inimesi

Plahvatus kärgatas hetkel, mil ümbruskonna elanikud olid tulnud autot lähemalt uurima ja juhust ära kasutades tasuta kütust ammutama. Kohalik külaelanik Mohammad Shabbir rääkis CNNile, et veokijuht oli üritanud inimesi vrakist eemale peletada, kuid tema hoiatusi ei võetud kuulda.

«Mis kasu on sellest bensiinist nüüd, mida sellega nüüd peale hakata?» küsis mees, kellel ühes käes ämber kütusega.

Bahawalpuris kuulutati välja hädaolukord ja linna haiglad viidi kõrgeimasse valmisolekusse. Üks kohalik haigla võttis ravile 40 vigastatut ja kõigi nende kehasid katsid põletushaavad vähemalt 70 protsendi ulatuses.

Haavatuid veetakse armeekopteritega ja kardetakse, et nende hulk võib veelgi kasvada. Osa surnukehi on nõnda söestunud, et neid saab identifitseerida ilmselt vaid DNA-analüüsi abil.

Politseiallikate sõnul oli Karachist Lahoresse teel olnud veokis 25 000 liitrit bensiini, kirjutab BBC. Korrakaitse sõnul tuli rahvas kütuselootuses kohale pottidega, osa inimesi helistasid ja kutsusid kohale ka oma sõbrad-tuttavad. Rahva seas oli ka naisi ja lapsi.

«Väiksemat sorti vahejuhtum muutus suureks plahvatuseks,» kommenteeris BBC-le päästeteenistuse esindaja Jam Sajjad.

Peaminister Muhammad Nawaz Sharif katkestas oma visiidi Londonisse ja avaldas kadunud inimelude pärast sügavat kaastunnet. Ametnikud lubasid, et toimunu asjus algatatakse uurimine.