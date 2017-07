Saksa vanuritekodus taaselustub sotsialismiaeg

Heidelbergi Ülikooli gerontoloogiainstituudi juht Andreas Kruse pole küll Alexa projektiga isiklikult seotud, kuid kinnitab, et dementsuse ja Alzheimeri ravis on sarnase lähenemisega saavutatud edu.

Kruse on uurinud repressiivriikides elanud vanurite hooldamist ja selle käigus puutunud kokku holokaustist eluga pääsenud inimeste ja nõukogude dissidentidega. Ta hoiatas, et mõnel juhul võib taaskohtumine minevikuga esile tuua ka vanu traumasid.

«Totalitaarsed süsteemid võivad inimestesse jälje jätta ja dementsuse all kannatavad patsiendid on väga haprad ega suuda end tihti ise mälestuste eest kaitsta,» selgitas ta.

Ise sotsialistlikus riigis üles kasvanud Wolfram kinnitas, et tal pole Berliini müüri, salapolitsei Stasi ega plaanimajanduse eest vastutava režiimi osas mingeid illusioone. «Me oleme kõik rõõmsad, et Saksa DVd enam pole,» ütles ta.

«Oleme hoopis taaselustanud teatud minevikutunde, mis seostub patsientidel kindlate esemetega, mis äratavad neis positiivseid mälestusi. Osalt on see ka ühiskondlik ühtekuuluvustunne, mis valitses ajal, mil asju oli vähe,» lisas Wolfram.

Maailmas kannatab dementsuse all miljoneid inimesi, kuid eriti mõjutab see ühiskondi, kus inimesed elavad kaua ja sugulased paiknevad üksteisest kaugel. Saksamaal elavad vanurid harva oma lastega koos.

Wolframi sõnul äratavad vanadekodudega seotud eelarvamused paljudes endiselt hirmu. «Inimesed arvavad siiani, et siin on pikk koridor ja asukad kannavad mähkmeid ning peavad kolm korda päevas putru sööma. Me ei taha vanureid igavusega surnuks tüüdata, vaid nende ellu mingit rõõmu tagasi tuua,» selgitas Wolfram.