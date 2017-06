Washington ähvardas Süüriat keemiarünnaku tagajärgede eest

Valge Maja teatas, et praegusega sarnased ettevalmistused toimusid ka siis, kui aprillikuus lasti närvigaasi mässuliste käes olevale Khan Sheikhouni linnale. Mitukümmend inimest sai surma, president Donald Trump vastas raketilöökidega Süüria sõjaväelennuväljale.

Väidetava keemiarünnaku ohver Khan Sheikhounis. Foto: AP/Scanpix

Washington avaldas, et president Bashar al-Assad valmistab ette uut keemiarünnakut, mis toob tõenäoliselt kaasa hulgaliselt tsiviilisikute, ka laste hukkumise. «Kui Assad viib läbi järjekordse massimõrva keemiarelvade abil, maksavad tema ja ta sõjavägi selle eest kõrget hinda,» lausus Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer.

Täpsemaid tõendusmaterjale ta aga ei jaganud. USA meedia andmeil tabas avaldus nii välis- kui kaitseministeeriumi üllatavalt.

Ühendriikide esindaja ÜROs Nikki Haley hoiatas ka Süüria liitlasi Venemaad ja Iraani. «Igasugused järgnevad rünnakud Süüria rahva vastu lasuvad Assadi, aga ka Venemaa ja Iraani õlul, kes toetavad teda omaenda inimeste tapmises,» kirjutas Haley Twitteris.

USS Porter annab aprillikuus tuld. Foto: Ford Williams/AP/Scanpix

Analüütikute sõnul on Washingtoni avaldus ebatavaline – tavaliselt edastatakse säärast infot varjatud diplomaatiliste kanalite kaudu, samuti peab see põhinema kindlatel tõenditel. Süüria valitsuse esindajad on ameeriklaste väiteid eitanud.

Moskva teatas, et säärased rünnakud Süüria juhtkonna vastu on vastuvõetamatud.