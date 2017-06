Krimm sunnib ka hispaanlasi Kremli-kriitikut kuulama

De Pedro rõhutab, et see ei tähenda mingil juhul, et Hispaania kahtleks näiteks Eesti õiguses olla iseseisev või arvaks, et Venemaa võiks Baltimaadele kallale tungida.

Pilt, mille ta maalib, meenutab pigem seda, kuidas küproslasele võiks paista Eesti-Türgi suhe. Kui Küpros näeb Türgit eksistentsiaalse julgeolekuohuna, siis Eesti jaoks on Türgi hea kaubanduspartner ja üks meie NATOsse pääsemise toetajaid. Eesti ametlik välispoliitiline liin ütleb, et Türgi on ELi teretulnud niipea, kui kõik kriteeriumid täidab.

See ei tähenda, et Eesti kahtleks Küprose eluõiguses või tunnustaks nn türgi vabariiki Küprose põhjaosas. Mis omakorda ei tähenda, et kõik eestlased oleksid teadlikud, et Türgi kaudu Põhja-Küprosel käimine on jämedus saareriigi territoriaalse terviklikkuse vastu, või siis sellest faktist väga hooliksid.

CIDOBi analüütiku sõnul ei sümpatiseeri hispaanlastele – kui välja arvata mõned radikaalsed ringkonnad – aga Vladimir Putini kuvand. Sedasorti agressiivsus lihtsalt pole nende rahvuslik maitse. Ta toob paralleeli kahe hispaanlaste oma spordisangari vahel. Tennisist Rafael Nadal rahvale meeldib, vormelisõitja Fernando Alonso aga mitte, sest esimesel on rõõmsameelne ja teisel pigem tõre maine.

De Pedro ütleb, et Hispaania on üritanud leida tasakaalu selle vahel, et olla lojaalne ELi ja NATO liige ning samas ka Venemaa sõber. Ta heidab oma riigile ette, et tolle jaoks olid Ukraina ja ka Baltimaad pikalt nähtamatud. «Kui nad tahtsid Ukraina kohta midagi teada, läksid nad Moskvasse. Kuigi Ukraina ei ole Adžaaria,» kritiseerib ta, «on teatav tendents näha asju selles piirkonnas läbi Venemaa prisma.»

Hispaanlasest Vene-ekspert on pikalt võidelnud selle nimel, et tema riigi esindajad ei kasutaks ilmselgelt Kremli vaadet väljendavaid termineid, nagu «jagamatu julgeolek» või «õigustatud Vene huvi», mis ei puuduta mitte ainult omal ajal NSVLi annekteeritud maid, vaid ka näiteks Soomet-Rootsit.

«Paari viimase aasta jooksul on Hispaania positsioon arenenud õiges suunas, sest Hispaania tahab tuua NATOt lõunasse,» lisab de Pedro. Teisisõnu nii, nagu Eesti ütleb NATOs, et on vajadusel valmis lõunaserva toetama, ja ongi just sealkandis kõik oma välismissioonid teinud, tahab Hispaania omakorda näidata, et tegeleb idatiivaga.

Ka nemad on sõnu tegudega kinnitanud: Kanada juhitavas Läti NATO pataljonis teenib 300 Hispaania sõdurit ja Ämaril valvab praegu viis nende hävitajat. Kusjuures Baltimaade õhuturberotatsioonis on hispaanlased 2015. aastast juba kolmandat korda.

De Pedro lisab, et selliste välismissioonide tegemine aitab ka riigisiseselt parandada kaitsejõudude mainet, mida rikkus seos Franco režiimiga. Tõsi, rahva enamus ei pane ilmselt samasse geostrateegilisse konteksti nende riigi sõdurite missiooni ja mõnikord Hispaanias ka kaastundlikke kõrvu kohtavat kurtmist, et «NATO ärritab Venemaad».

Analüütiku sõnul käisid asjad nii ka Iraagi sõja ajal ning Afganistanis. Viimase puhul räägiti uudistes justkui kahest eri riigist. Afganistan, kus ameeriklased võitlesid Talibaniga, ning Afganistan, kus hispaania sõdurid andsid humanitaarabi ja aitasid koole ehitada. Mis siis, et NATO dokumentide kohaselt oli tegu sama ISAFi missiooniga.