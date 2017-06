Taanlased pakuvad uriinist tehtud õlut

Jooki jagati õue püstitatud leti pealt möödakäijatele tasuta, samal ajal kui diskor mängis tantsumuusikat. Õlletopside peale oli jäädvustatud sõna «PIS».

Aktsioon sai alguse aastal 2015, mil taanlased kogusid Roskilde festivali külastajatelt kokku 54 000 liitrit uriini. Järgmisel kevadel kasutati kehavedelikku väetisena ligi 11 tonni linnaste jaoks, millest valmistati omakorda tänaval pakutud õlut.

Peagi müügile minevale kesvamärjukesele on pandud nimeks «Pisner». Tootjate sõnul on nende eesmärk näidata, et tavaliselt kanalisatsiooni lastav uriin võib leida kasutust väärtusliku toitainena.

«See maitseb hästi – arvestades, et see on tehtud kusest,» lausus jooki maitsnud turist Heeren Jhaveri.