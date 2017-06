Iraan ja USA kompavad Süürias punast joont

18. juunil tulistas USA Ar-Raqqah' provintsis alla Süüria valitsusvägede lennuki, mis oli hoolimata hoiatusest pommitanud koalitsioonivägede poolel võitlevate Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) üksust. Tegu oli esimese korraga kodusõja algusest 2011. aastal, mil Ühendriigid on rünnanud Süüria õhuväge.

Kaks päeva hiljem lasid Ühendriikide väed Süüria, Iraagi ja Jordaania piiri lähedal alla teise Iraani relvastatud drooni 12 päeva jooksul. Intsident toimus piirkonnas, kus ameeriklased koolitavad Islamiriigi (ISIS) vastaseid võitlejaid.

Alates president Donald Trumpi ametiaja algusest on USA sõjavägi rünnanud Süüria režiimi või selle liitlasi juba viiel korral. Ehkki alati on asi olnud koalitsioonivägede kaitsmises, jätab selline tegevus võimaluse pinge eskaleerumiseks president Bashar al-Assadi toetava Venemaa ja Iraaniga.

Kreml mõistis Süüria lennuki allatulistamise teravalt hukka ja ähvardas edaspidi kohelda kõiki koalitsioonivägede lennukeid Eufrati jõest lääne pool võimalike sihtmärkidena, kirjutab The Guardian. USA teatas järgmisel päeval, et positsioneerib oma lennukid ümber, kuid Pentagoni andmetel on USA lenduritele antud luba end Vene rünnakute vastu kaitsta.

Teheran tegi aga veelgi suurejoonelisema žesti, tulistades kodumaa pinnalt kuus raketti Süüria idaosas Dayr az-Zawri provintsis asuvate ISISe sihtmärkide pihta. Iraani ametliku selgituse kohaselt oli see vastus 7. juunil Teheranis 18 inimelu nõudnud ISISe rünnakutele – esimestele Iraani pinnal.

Samas ei pea palju pingutama, et näha raketirünnakus hoiatust USA-le, Iisraelile ja Saudi Araabiale – ISISe vastu kasutatud ballistilise raketi ründeraadius ületab 700 kilomeetrit ja sellega saaks kergesti tabada suuremaid Saudi Araabia linnasid.

Olukorra muudab veelgi pingelisemaks asjaolu, et eelmise nädala lõpus kostis Valgest Majast sahinaid, et vanemametnikud ja presidendi võtmeliitlased keelitavad uut administratsiooni Iraani valitsust vahetama. Vabariiklasest senaator Tom Cotton pani ette kombinatsiooni majanduslikest ja diplomaatilistest meetmetest, et avaldada survet riigi ladvikule ja toetada sealseid dissidente, kirjutab Politico.

Välisminister Rex Tillerson paistis ideed toetavat, märkides senati ees, et USA teeb koostööd Iraani opositsiooniliste jõududega, et kindlustada valitsuse rahumeelne vahetumine.

Tugevalt Iraani-vastaste vaadete poolest tuntud rahvuslik julgeolekunõunik H. R. McMaster ütles kolmapäeval siiski otse välja, et USA ülesanne Süürias on ISISe hävitamine, mitte regiooni siseasjadesse sekkumine, kirjutab The Washington Post.

Samas on Trump näidanud viimastel kuudel selget toetust Saudi Araabia ja Iisraeli positsioonidele. Piir märgiti maha USA ja Saudi Araabia relvatehinguga, millega vahetas omanikku 110 miljardi dollari väärtuses sõjatehnikat. Suures osas kasutatakse seda võitluses Iraani toetatavate huthi mässuliste vastu Jeemenis.

Katari isoleerimise asjus on USA valinud kindlalt saudide poole – Trump vihjas koguni, et diplomaatiliste sidemete katkestamine võis olla ajendatud tema visiidist Saudi Araabiasse. Dohal on seevastu Iraani toetus.

Kõik see kandub otse üle Süüriasse, mis on saanud vastandlike jõudude lahingutandriks. Süüria idaosa on strateegiliselt oluline mõlemale poolele – see, kes ala Islamiriigi käest tagasi vallutab, saab enda valdusesse ka piirkonna maavarad ja kontrolli tähtsa transpordisõlme üle. USA territooriumile seni pretendeerinud ei ole.