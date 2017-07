AJA PEEGEL. Mäss, mis muutis mõtlemist

Keskset rolli mängis selles 1967. aastal avatud lokaal nimega Stonewall Inn, mis New York Public Library kohaselt tegutses osana laiemast maffia kontrollitud illegaalsete geibaaride ja -klubide võrgustikust.

Toona oli linna sodoomiaseaduste järgi LGBTQ-kogukonnal (lesbi, gei, bi, trans) oma seksuaalse orientatsiooni avalik väljendamine keelatud ning geisid teenindavatele asutustele alkoholimüügi litsentsi ei väljastatud.

Siin astus mängu maffia, kes tihti politseiga sõlmitud hämarate kokkulepete najal illegaalseid asutusi haldas. Stonewallile pani aluse Fat Tony Lauria nimeline mafiooso, kes esitles seda eraklubina, kus külastajad pidid tasuma sissepääsu eest ning kandma ennast klubi registrisse, kasutades tihti pööraseid pseudonüüme nagu «Judy Garland» (geide seas armastatud Ameerika filminäitleja – toim.).

Reidid olid sellistes kohtades tavalised, kuid harilikult teavitati baari töötajaid neist ette, et külastajatele suuremat kahju vältida. 1969. aasta 28. juunil juhtus aga midagi ootamatut.

Kohaliku geikogukonna liikmed olid väsinud pidevast tagakiusamisest ja klubide massilisest sulgemisest. Kell kolm öösel tänavale kogunenud rahvahulk vaatas vaikides pealt, kuidas 13 Stonewalli töötajat politseiautodesse toimetati. Kui aga konkusse hakati tirima kolme drag queen'i ja geid, kaotas rahvas kannatuse ja hakkas korrakaitsjaid pudelitega loopima.

Kordnikud olid sunnitud vihase rahvamassi eest klubisse varjuma. Kaks korrakaitsjat said kergemaid vigastusi, enne kui täiendavad jõud appi tulid ja jõugu laiali ajasid. Mäss oli selleks ajaks jõudnud levida juba kõrvaltänavatesse ning korra taastamiseks läks vaja märulipolitsei abi.

Seal asi aga ei lõppenud. Kuue päeva jooksul võis linnatänavatel näha New Yorgi tänavarahutuste parimaid traditsioone järgivaid meeleavaldusi: tuletõrjehüdrandid keerati lahti, tänavatele püstitati barrikaadid, geiaktivistid laulsid nilbeid koolilaule ja politsei vastas hoidis liini ohtlikult kõrgete jalahoopidega tantsutrupp.

Hüüti loosungeid nagu «Fag power!», «Vabastage baar!» ja «Meie oleme lillad pantrid!» (Mustad Pantrid võitlesid USAs toona afroameeriklaste õiguste eest – toim). Kogu segaduse sees visati ühte baari Molotovi kokteil, purustati aknaid, kangutati maast parkimisautomaate, anti politseinikele ridiküliga vastu pead ning arreteeriti mafioososid, vahendab The Atlantic ajaloolase David Carteri humoorikat mälestust.

The New York Post raporteeris järgmisel päeval, et baari ees skandeerisid sajad inimesed loosungeid nagu «Gay power!» ja «Me tahame vabadust!». Tegu ei olnud lihtsalt mingi järjekordse patuurkaga – Stonewall tegutses de facto pere või ühiskonna poolt hüljatud geinoore kogukonnakeskusena. Asutuse sulgemine tähendas nende ainsa pelgupaiga hävitamist.

Mässu kiiluvees moodustati New Yorgis vaid mõne kuu jooksul mitu seksuaalvähemuste õigustega tegelevat organisatsiooni: Geide Vabastusrinne, Geiaktivistide Liit ja Transvestiitide Revolutsiooniline Tegevus ehk STAR.

Need ühendused said teiste samasuguste hulgas LGBTQ õiguste kasvulavaks. STARi asutajad ja Stonewalli mässus osalenud Sylvia Rivera ja Marsha P. Johnson andsid tõuke Queens Liberation Fronti asutamiseks, mille tegevuse tulemina kaotati New Yorgis 1971. aastal transsooliste vastane seadus.

Geide Vabastusrindest sündinud Geiaktivistide Liit aga võitles linnaisadelt välja kodanikuõigused seksuaalvähemustele.