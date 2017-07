Süüria põgenik: ma ei tunne end enam Saksamaal turvaliselt

Värisevate kätega Fares Naem meenutab hetke, kui ta läks trammis appi mustanahalisele, keda kaks kohalikku ahistasid. «Ma ei suutnud jääda vaikseks,» räägib ta. «Mind šokeeris see, et keegi ei teinud midagi. Tundsin, et pean lihtsalt midagi ütlema.»

Naem asus toimuvat filmima, tõmmates sellega endale nii ründajate tähelepanu kui viha. Kui süürlane üritas järgmises peatuses väljudes põgeneda, võtsid mehed ta kinni ja hakkasid peksma. Verine Naem läks hiljem ühte poodi abi paluma, kuid talle öeldi ära.

Varsti tuli süürlase sõnul appi talle üks teine mees, kes vabandanud: mitte kõik sakslased pole sellised. Sellegipoolest ütleb Naem, et toimunu mõjus talle vaimselt.

«Mine ei häirinud kõige rohkem mitte füüsiline rünnak, vaid see, et on nii palju rassistlikke inimesi, kes mind ei aidanud,» räägib Naem.

Paremäärmuslased Berliinis protestimarsil. Foto: Stefan Boness/SIPA/Scanpix

Paremäärmuslaste sooritatud vägivallategude arv on Saksamaal tõusuteel. Mullu tõusis sääraste juhtumite arv statistika järgi aasta varasemaga võrreldes 200 protsenti. Sageli toimuvad rünnakud just ühistranspordis.

Naem ei tea, kes ta ründajad on – politsei pole juhtumi uurimises edusamme teinud. «Tahan ainult püsida oma toas. Ma ei tunne end enam majast väljudes turvaliselt ja vahel ma ei usalda enam sakslasi,» ütleb ta.