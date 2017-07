Pildid ja video: äge võitlus Raqqa nimel jätkub

Koalitsioonivägede (SDF) võitlejatel on seni õnnestunud läbi murda kahest kohast Raqqat ümbritsevast müürist.

Kahe ja poole kilomeetri pikkune Rafiqah müür ehitati kaheksanda sajandi lõpus. USA keskväejuhatuse teatel on müüri tehtud kaks 25-meetrist ava, mis võimaldab kurdide juhitaval SDFil vältida maamiine ja snaipreid. Raqqasse on taandunud hinnanguliselt 2500 terroristi. Võitlejad on viimastel päevadel SDFi vastu korraldanud mitu suitsiidirünnakut.

ÜRO andmeil võib linnas olla lõksus kuni 100 000 tsiviilisikut, kellel ISIS ei ole lubanud põgeneda.

/ Kuvatõmmis

Kunagi paiknesid mitmed ISISe liidrid just Raqqas, kus ilmselt valmistati ette rünnakuid Euroopas. Linna kaotus tähendaks rühmitusele ränka lööki. ISIS okupeeris Raqqa 2014. aastal ja kuulutas selle oma kalifaadi pealinnaks.

Kuus aastat konflikti Süürias on nõudnud enam kui 300 000 inimese elu. 11 000 000 inimest on pidanud oma kodust põgenema.