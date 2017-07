Päev enne kadumist: mida kujutab endast usukeskus, kus Vanja käis?

Pastor Sergejs Garkuša sõnul ilmus Vanja sinna esmakordselt ning oli seal koos sõpradega umbes tund aega, vahendas Rus.Postimees.

TVNETi teatel pastor ise poissi ei mäletanud, aga kui teda hakati taga otsima, meenus keskuse töötajatele, et selline laps keskust tõepoolest külastas.

Jäi mulje, et poiss räägib halvasti ja on võimalik, et jääb mõnevõrra arengust maha, kuid verevalumit poisi näol töötajad ei näinud. Poiss oli normaalselt, ehkki võib-olla pisut hooletult riides. Sellegipoolest näis töötajatele, et laps on pärit probleemsest perekonnast.

«Ta mängis pisut ja lahkus. Ta tuli esimest korda nagu külaline,» rääkis pastor. Kohalike peredega on sõlmitud kokkulepe, etlapsed võivad kolm korda nädalas tulla keskusesse mängima ja maiustusi sööma.

Viieaastane Ivan (Vanja) Berladin lahkus lähedaste teadmata oma kodust Liepajas Pavilostase tänaval 1. juulil.

Naabrite sõnul oli Vanja peres sageli konflikte ning laps oli jäetud omapäi. Vaatamata eale võis Vanjat sageli näha jalutamas kodunt kaugel. Politseist öeldi, et perekonna olukorraga hakatakse tegelema hiljem, esmalt tuleb siiski poiss üles leida.

«On suur tõenäosus, et poiss võib asuda mitte ainult väljaspool oma kodulinna, aga ka välismaal: ta võib olla Leedus, Eestis või teistes Euroopa Liidu riikides,» rääkisid Läti kriminaalpolitsei töötajad.

Läti politsei tänas vabatahtlikke abi eest ja teatas, et jätkab Liepajas teadmata kadunud 5-aastase Ivan Berladini otsingutega iseseisvalt, kasutades oma töömeetodeid, kirjutab TVNET. Ei välistata, et laps võis sattuda välismaale, sealhulgas Eestisse ning siinsed vabatahtlikud on otsinguteks valmis.

Eesti vabatahtlikke otsijaid koondava grupi OPEROG eestvedaja Aare Rüütel kutsus eile ka meie vabatahtlikke üles valmistuma Läti poisi otsingutele appi minemiseks. Niipea kui Bezvests peaks Eesti vabatahtlikke appi tahtma, on kohe abivägi võtta. «Me oleme kõik oma võmalused välja pakkunud - otsijad, ekraanide kuulutused ja Bezvests on selle Läti politseile edastanud,» ütles Rüütel. «Hoiame nendega sidet.»

Paljud vabatahtlikud jõudsid juba kinnitada, et nad on valmis minema otsingutele.

Eesti politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistik ütles Postimehele, et Läti ei ole poissi veel rahvusvaheliselt teadmata kadunuks kuulutanud, kuid Eesti politseinikele on edastatud tema tundemärgid.

Eesti ja Läti politsei vahetavad infot

Lõuna prefektuuri juhtivuurija Toomas Joakit kinnitas Postimehele, et Eesti politsei on Läti kolleegidega operatiivses infovahetuses. «Vahetame jooksvalt infot nii kirja teel kui telefonitsi ning teeme igakülgset koostööd, et olla naaberriigi kolleegidele abiks poisi leidmisel,» ütles Joakit.

Juhtivuurija märkis, et praegu teadaolevalt ei ole Vanjal ega tema perekonnal Eestis lähedasi, sõpru või tuttavaid, kelle juurde poiss võinuks tulla. Samuti pole politsei andmetel poiss oma perega varem Eestis käinud.

«Sellegipoolest hoiavad meie patrullid silmad lahti ning otsivad oma marsruutidel Lätis kadunud last. Arvestades, et Läti politsei uurijate laual on erinevad versioonid kuriteost kuni omal soovil kodust lahkumiseni, ei tohi uurimisel piiranguid luua ning sel põhjusel laiendati kiirelt otsinguala ka Läti naaberriikidesse,» selgitas Joakit.

Poisi tundemärgid: kasv 120 cm, heledad juuksed, sinised silmad, päevitunud nahk. Täpsustatud andmetel kannab laps siniseid pükse ja sinist kootud tõmblukuga kampsunit, mille esiküljel on valge embleem.

Lapse leidmisel palutakse teda mitte silmist lasta ning teatada kiiresti telefonil 110 või telefonil 22 084 084.