Välismaa lühiuudised

Põhja-Korea nõuab Ühendriikidelt järeleandmisi

Põhja-Korea ei pea oma tuuma- ega raketiprogrammi üle läbirääkimisi enne, kui Ameerika Ühendriikide vaenulik poliitika ja riigist lähtuv tuumaoht on lõppenud, eile ütles Põhja-Korea liider Kim Jong-un.

«Põhja-Korea ei pane oma tuumarelvi ega ballistilisi rakette läbirääkimistelauale ega kaldu tolligi kõrvale omaenda valikul loodud tuumajõu tugevdamisest enne, kui USA vaenulik poliitika Põhja-Korea suhtes on täielikult lõppenud,» ütles Kim riigimeedia vahendusel.

Pyongyang teatas teisipäeval, et katsetas pärast aastakümneid kestnud ponnistusi edukalt mandritevahelist ballistilist raketti. Katsetus toimus Ühendriikide iseseisvuspäeval.

Kim ärgitas oma teadlasi «saatma jänkidele sagedasi suuri ja väikeseid kingipakke».

AP/BNS

Antarktikast eraldub suur tükk jäälava

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ütles eile satelliidiandmetele tuginedes, et Lääne-Antarktika jäälavast on murdumas USA Delaware'i osariigi suurune tükk.

Kui hiigelkamakas Larsen C šelfiliustiku küljest murdub, saab sellest umbes 6600 ruutkilomeetriga kaasajaloo üks suurimaid jäämägesid.

Selle veealune osa võib ulatuda 210 meetrini ehk umbes 60-korruselise maja kõrguseni.

«Jääpragu on praegu umbes 200 kilomeetri pikkune, lõhe lõpu ja ookeani vahele on jäänud veel vaid viis kilomeetrit,» teatas ESA avalduses.

«Jäämägesid murdub Antarktika küljest kogu aeg, aga kuna see on erakordselt suur, tuleb tema kulgu üle ookeani jälgida, sest see võib olla ohtlik laevaliiklusele.»

Jäämäe eraldumisega kaotab liustik Larsen C oma pindalast 10 protsenti.

AFP/BNS

6 arvatavat terrorirühmitise Islamiriik (ISIS) liiget arreteeris eile Türgi politsei.

Iraagi peaminister õnnitles sõdureid võidu puhul

Iraagi peaminister õnnitles sõdureid võidu puhul Mosulis, ehkki lahingud terroristliku Islamiriigi (ISIS) võitlejatega vanalinnas jätkuvad ning Tigrise jõest umbes 250 meetri kaugusele jõudnud relvajõud seisavad silmitsi üha vihasema vastupanuga.

Pealinnas Bagdadis peetud pressikonverentsil rääkinud Haider al-Abadi kuulutas vähem kui nädala eest lõppu ISISe isehakanud kalifaadile, kui Iraagi sõjavägi vallutas tagasi märgilise tähtsusega al-Nuri mošee Mosuli vanalinnas.

«Kiidetud olgu jumal, meil õnnestus vabastada Mosul ja tõestada, et teised eksisid. Mosuli elanikud toetasid meid ja seisid meie julgeolekujõudude kõrval võitluses terrorismi vastu,» ütles al-Abadi.

Tema esinemine toimus päeval, mil tähistati kolme aasta möödumist ISISe liidri Abu Bakr al-Baghdadi jutlusest al-Nuri mošees, kust ta kuulutas Süüria ja Iraagi aladel välja kalifaadi.

AP/BNS

Indoneesias kukkus alla väikelennuk

Indoneesia idaosas Paapua provintsis kukkus eile alla väikelennuk viie inimesega pardal.

Side Pilatus Porter PC-6ga kadus keskpäeval teel üle mägise piirkonna.

«Saime teada lennuki koordinaadid, aga täpne asukoht tuleb veel välja selgitada,» ütles päästeameti pressiesindaja Yusuf Latif.

Lennuki pardal oli kolm reisijat ja kaks meeskonnaliiget, piloot oli arvatavasti eurooplane.

AFP/BNS

Colombia sissid vabastasid pantvangi

Colombia sissirühmituse FARC juhtkonnaga eri meelt olevad liikmed lasid vabaks ÜRO ametniku, kelle nad olid 3. mail pantvangi võtnud.

«Oleme väga tänulikud otsuse eest ta vigastamatult vabaks lasta. Ta on terve,» ütles ÜRO Bogotá infokeskuse direktor Hélène Papper, ja lisas, et pantvang oli Colombia kodanik Harley Lopez.

«Teeme logistilisi ettevalmistusi tema toomiseks Bogotàsse,» lisas Papper.

AFP/BNS