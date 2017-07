BBC: põgenikud pagevad Baltimaadest rikkamatesse riikidesse

Eritreast pärit Mekharena saabus Lätti aasta eest. Ta ei saanud sihtkohta ise valida ning see ei valmistanud talle rõõmu. «Üle Euroopa on palju eritrealasi. Nad suhtlevad omavahel. Teame, et Saksamaal antakse korter ja 400 eurot. Lätis ei anta midagi, ainult 139 eurot kuus.»

Läti parlamendi esindaja ütles BBC-le, et rohkem raha pole riigil maksta. Ta lisas, et põgenikel on võimalik tööle minna, aga see eeldab keeleoskust.

Mekharena sõnul lahkuvad põgenikud Lätist just madala elatustaseme tõttu ja seda niipea, kui saavad oma paberid korda. «Suurem osa neist ei saa siin hakkama. Paljud on laenanud raha, et Euroopasse sõita ning peavad selle tagasi maksma.» Mekharena sõnul maksis ta ise sõidu eest 3000 dollarit.

Mekharena ütles, et tema sõbrad aitavad tal üüri maksta ja ta loodab peagi leida endale töökoha.

Ta lisas, et tahaks ühineda oma perega Londonis, kuid ei kiirusta sellega, kuna arvab, et ei leiaks väljaspool Lätit töökohta.

«Kui ma kolin mõnda teise riiki, ei aktsepteeri nad mind. Ma tean mitmeid inimesi, kes on Lätist lahkunud. Nad kõik läksid Saksamaale, kuid keegi neist ei saa seal töötada.»

Pagulasstaatus Lätis annab õiguse töötada vaid Lätis ega taga mingeid õigusi mujal Euroopa riikides.

Lätti on seni ümber paigutatud 317 põgenikku, kuid pole ametlikke andmeid, kui paljud neist on riiki jäänud ja kui paljud lahkunud, seisab artiklis. Fakt, et tugitöötajate teenuseid kasutatakse Lätis vähe, viitab sellele, et inimesed on suundunud edasi mõnda teise riiki.

BBC andmetel on Eesti saabunud 136 inimesest 79 liikunud edasi mujale Euroopasse. Ametlikel andmetel on juuni lõpu seisuga Eestisse ümber paigutatud hoopis 156 inimest. Eestis makstakse 130 eurot kuus pere esimesele liikmele ja lastele ning 104 eurot kuus pere teistele täisealistele liikmetele.

Leetu saabunud 349 põgenikust on riigist BBC andmetel lahkunud 248 inimest ning Leedus makstakse põgenikele kuus 102 kuni 204 eurot.