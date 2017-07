Kadunud Läti poisi otsingud kipuvad muutuma stiihiliseks

Bezvests.lv avaldas eile teate, et selle liikmed loobuvad viieaastase Ivani otsingutest, kuna hoolimata kõikvõimalike piirkondade läbikammimisest ei ole suudetud ühtki niidiotsa leida. Praegu jätkab otsinguid politsei, kuid Bezvest.lv on valmis vajadusel taas appi tõttama, vahendas TVNET.

Samas ei ole osa elanikke olukorraga leppinud ning otsivad last stiihiliselt, ilma politsei ja Bezvestsiga koordineerimata ning vajaliku juriidilise staatuseta. Bezvests rõhutab, et ei kanna sellise isetegevuse eest mingit vastutust.

Kuna Vanjat pole siiani leitud, on hakanud levima kõikvõimalikud versioonid tema kadumisest. Ühed usuvad imedesse, teised selgeltnägijate võimetesse, mõni on aga veendunud, et poiss toimetati Lätist välja ja lootusi tema tagasitoomiseks pole.

Liepaja linna politseist kinnitati, et «tal (poisil – toim.) on võimalus ellu jääda, me otsime elusat poissi».

Viieaastane Ivan Berladin (Ivans Berladins) lahkus lähedaste teadmata oma kodust Liepajas Pavilostase tänaval 1. juulil.

Naabrite sõnul oli Vanja peres sageli konflikte ning laps oli jäetud omapäi. Vaatamata eale võis Vanjat sageli näha jalutamas kodunt kaugel. Politseist öeldi, et perekonna olukorraga hakatakse tegelema hiljem, esmalt tuleb siiski poiss üles leida.

«On suur tõenäosus, et poiss võib asuda mitte ainult väljaspool oma kodulinna, aga ka välismaal: ta võib olla Leedus, Eestis või teistes Euroopa Liidu riikides,» rääkisid Läti kriminaalpolitsei töötajad.

Läti politsei tänas vabatahtlikke abi eest ja teatas, et jätkab Liepajas teadmata kadunud 5-aastase Ivan Berladini otsingutega iseseisvalt, kasutades oma töömeetodeid, kirjutab TVNET. Ei välistata, et laps võis sattuda välismaale, sealhulgas Eestisse ning siinsed vabatahtlikud on otsinguteks valmis.

Eesti vabatahtlikke otsijaid koondava grupi OPEROG eestvedaja Aare Rüütel kutsus eile ka meie vabatahtlikke üles valmistuma Läti poisi otsingutele appi minemiseks. Niipea kui Bezvests peaks Eesti vabatahtlikke appi tahtma, on kohe abivägi võtta. «Me oleme kõik oma võimalused välja pakkunud – otsijad, ekraanide kuulutused ja Bezvests on selle Läti politseile edastanud,» ütles Rüütel. «Hoiame nendega sidet.»

Paljud vabatahtlikud jõudsid juba kinnitada, et nad on valmis minema otsingutele.

Eesti politsei- ja piirivalveametist kinnitati kolmapäeval, et Läti poiss on kuulutatud ametlikult ja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Lõuna prefektuuri juhtivuurija Toomas Joakit ütles, et Eesti politsei on Läti kolleegidega operatiivses infovahetuses.

Poisi tundemärgid: kasv 120 cm, heledad juuksed, sinised silmad, päevitunud nahk. Täpsustatud andmetel kannab laps siniseid pükse ja sinist tõmblukuga kootud kampsunit, mille esiküljel on valge embleem.

Lapse leidmisel palutakse teda mitte silmist lasta ning teatada kiiresti telefonil 112 või telefonil 22 084 084.