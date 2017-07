Trump ja Putin kohtusid «põrgus»

«Me ootame, et Venemaa, Ühendriikide ja kõigi asjassepuutuvate jaoks juhtuks palju häid asju,» ütles Trump esmalt Putiniga viisakusi vahetades. Vene riigipea avaldas seejärel rõõmu Trumpiga isiklikult kohtumise üle, öeldes, et telefonivestlustest ei piisa. «Loodan, et meie kohtumine viib konkreetsete tulemusteni,» lausus Putin.

Putin lisas, et kohtumine on juba iseenesest hea märk, kuid kumbki riigipea ei öelnud sõnagi kõne alla tulevate teemade kohta. Seejärel saadeti ajakirjanikud saalist välja ning ruumi jäid ainult mõlema riigi välisministrid ja kaks tõlki.

Kuigi varem oli Valge Maja teatanud, et kohtumine vältab pool tundi, kestis vestlus täpselt 136 minutit. Ühendriikide ametnikud teatasid seejärel, et USA ja Venemaa saavutasid kokkuleppe relvarahus Süüria edelaosas. Kuigi üksikasju esialgu teatavaks ei tehtud, märkisid ametnikud, et relvarahu peaks jõustuma pühapäeva keskpäeval Damaskuse aja järgi, teatas AP.

Ühe anonüümseks jääda soovinud USA ametniku sõnul on kokkuleppega seotud ka Jordaania ja Iisrael. Mõlemal riigil on ühispiir Süüriaga ja mõlemad on tundnud tõsist muret, et Süüria kodusõja vägivald võib laieneda üle piiri.

Kahe presidendi kohtumist varjutasid aga eilegi kohtumist võõrustanud Saksamaa suuruselt teises linnas jätkunud kokkupõrked korrakaitsjate ja äärmuslike meeleavaldajate vahel. Eilegi pidi politsei kasutama veekahureid korda rikkunud aktivistide vastu, saates neid ohjeldama ka märulipolitseinikud.

Protestijate poolt «Tere tulemast põrgusse!» aktsiooniks tituleeritud vastasseisus oli eilseks veebiportaali Deutsche Welle teatel vigastada saanud üle 160 politseiniku, kinni oli peetud üle 40 korrarikkuja.

Hamburgi politsei palus eile saata kokkupõrgete ohjeldamiseks linna lisajõude. Peale Saksa politseinike saadeti uudisteagentuuri AFP teatel Hamburgi appi naaberriigi Austria korravalvurid.

Vägivaldseks kujunenud kokkupõrgete käigus süütasid maskides mehed eile hommikul linnas autosid ja linna kohal kõrgus must suitsupilv. Politseinike pihta loobiti süütepudeleid, liikluspolitseinikke rünnati raudkangidega ning politseikopterite piloote püüti segada laseritega.

«Kivi kivi haaval, sein seina haaval lagunegu Euroopa kindlus,» skandeerisid aktivistid eile hommikul. Hinnangute järgi on väga erineva tausta ja vaadetega meeleavaldajaid linnas kokku 100 000. Enamik neist on rahumeelsed, kuid nende seas on hulgaliselt vägivallatsejaid. Korrakaitsjaid on linnas üle 20 000.

Kokkupõrgete tõttu ei saanud Ühendriikide esileedi Melania Trump eile hotellist lahkuda, et osaleda liidrite abikaasadele mõeldud paadisõidul. Saksa uudisteagentuuri DPA teatel tuli julgeolekukaalutlustel ja protestide tõttu muuta abikaasadele mõeldud kohtumise programmi ning plaanitud teaduskeskuse külastuse asemel kuulati kliimateadlaste loengut hotellis.

«Piiramatut märatsemist ei sallita,» kommenteeris kokkupõrkeid eile Saksa justiitsminister Heiko Maas uudisteagentuuri AP vahendusel. «Nende ekstremistlike kurjategijate koht ei ole tänavatel, vaid kohtus. Inimene, kes paneb auto põlema ja vigastab politseinikke, ei ole ära teeninud vähimatki sallimist.»