Uuring: noored jaapanlased seksivad aina vähem

43 protsenti vanuserühma kuuluvatest inimestest vastasid uurijatele, et nad on neitsid. Mõned meestest ütlesid, et nende meelest on naised hirmutavad. Üks naine avaldas aga seisukorra kohta arvamust: mehed ei vaevu vastassugupoole esindajaid kohtama kutsuda ja lihtsam on vaadata internetist pornot.

Mullu langes aasta jooksul sündinud laste arv Jaapanis esimest korda alla miljoni. Prognooside järgi väheneb praegu 127 miljoni inimesega saareriigi elanikkond aastaks 2065 ligi 40 miljoni võrra.

26-aastane koomik Ano Matsui rääksi BBCle antud intervjuus, et tal puudub enesekindlus ning ta polnud kunagi tüdrukute seas populaarne.

«Ükskord kutsusin ma tüdruku välja ja ta ütles ei. See tekitas mulle trauma,» rääkis ta. Matsui lisas: temasuguseid naisi kartvaid mehi on palju ja lihtsam on keskenduda hobidele – nagu näiteks multifilmid.

«Ma vihkan ennast, aga ma ei saa selle kohalt midagi teha,» lausus Matsui.