Hamburgi sündmused ajasid sakslased raevu

Möödunud nädala reedel ja laupäeval toimunud tippkohtumisele oli turvalisust tagama toodud ligi 20 000 politseinikku, kes üritasid paarisadat agressiivset kapitalismivastast meeleavaldajat kontrolli alla saada. Kümnete tuhandete rahumeelsete protestijate hulgas moodustasid märatsejad vaid väikese osa, kuid nad pälvisid autosid süüdates, aknaid lõhkudes ja Molotovi kokteile loopides enim tähelepanu.

«Need on väga segased ajad,» teatas eilsel pressikonverentsil Hamburgi sotsist meer Olaf Scholz. «Paljud on ehmunud ning seda olen ka mina,» tunnistas Scholz, kes kiitis siiski politsei kangelaslikku tööd. Tagantjärele on palju kriitikat pälvinud Scholzi enesekindel veendumus G20 kohtumise eel, sest ta kinnitas korduvalt, et Hamburg on korraldanud palju suurüritusi ning elanikud peaaegu ei märkagi tippkohtumist.

Scholziga koos esines eile riigi president Frank-Walter Steinmeier, kes tõi samuti esile võimude sangarlikku tegutsemist. Politsei hea töö pälvis kiitust ka USA riigipealt Donald Trumpilt, kes kirjutas üleeile Twitteris, et politsei ja sõjavägi said Hamburgis suurepäraselt hakkama. «Kõik tundsid end anarhistidest hoolimata turvaliselt,» teatas Trump.

USA politseinike lähenemisnurgaga võrreldes on Saksa politsei taktika üldiselt mõõdukam, kuid viimaste kuude jooksul on nad senisest suurema kriitika alla sattunud, kirjutas eile Deutsche Welle.

Mais tõi Berliini vasakpoolne päevalehe Tageszeitung avalikkuse ette, et 1990. aastast alates on politsei maha lasknud vähemalt 269 inimest, mis on rohkem, kui inimesed seda eeldaksid. Korrakaitsjad on üldiselt sakslaste seas hinnatud, ajakirja Stern tehtud küsitluse järgi usaldavad inimesed politseid rohkem kui oma arsti: esimest 88 protsenti ja teist 80 protsenti.

Hamburgi viimatised sündmused on aga paljusid sakslasi pahandanud ning Saksa ajalehed pühendasid G20 kajastades palju enam leheruumi piltidele, kus politsei veekahurist kapuutsidega anarhiste ja teisi protestijaid tulistab, kui Merkeli kohtumistele tipp-poliitikutega. «Häbi Saksamaale,» kirjutas eile Tagesspiegel. Väljaande kolumnist Gerd Nowakowski kurjustas, et pildid abitutest politseinikust, kes ei suutnud vara kaitset tagada, on poliitiline katastroof.

Hamburgi linnavõimud teatasid eile, et need elanikud, kelle autod protestijate süül tuleroaks langes, saavad kuu aega tasuta ühistranspordiga sõita. Väljaande Spiegel info järgi pandi põlema umbes sada autot.

Tabloid Bild am Sonntag paigutas esilehele kõrvuti pildid maskides protestijatest ja poliitikutest, pealkirjaks «Kriminaalid ja luuserid». Lehes sai sõna politoloog, kes nimetas toimunut vägivallaorgiaks.

Hamburgi politsei esindaja Hartmut Dudde ütles eilsel pressikonverentsil, et neljapäevast alates oli viga saanud 476 politseinikku ning vahi alla on võetud 186 inimest. Kui palju on viga saanud meeleavaldajaid, seda ei osanud Dudde täpsete andmete puududes öelda.

Siiski ei saanud kõik politseinikud viga kokkupõrgetes meeleavaldajatega, vaid põhjustasid kohati endale probleeme ise. Hesseni liidumaa ringhääling Hessischer Rundfunk kirjutas eile, et kohalike võimude kinnitusel sai näiteks 130 Hesseni liidumaalt Hamburgi appi saadetud politseinikku eile öösel kergelt vigastada, sest neid tabas nende enda välja lastud pisargaas.

Dudde tunnistas eile sedagi, et 18 kuud väldanud ettevalmistustest hoolimata tuli vägivalla määr julgeolekujõududele üllatusena. Saksa politseinike ametiühing Gewerkschaft der Polizei (GdP) süüdistas möödunud reedel vägivallas Musta Bloki (Schwarzer Block pole ühendus, vaid üldine nimetus musta riietunud ja nägu katvate demonstrantide kohta – K. V.) anarhiste, kes olevat kümnetelt tuhandelt inimestelt kaaperdanud rahumeelsed protestid, et politseinikke rünnata.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel pidi kaitsma otsust korraldada G20 üritus Hamburgis ehk linnas, kus on palju kapitalismivastane vasakpoolne traditsioon tugev. Merkeli sõnul on teised linnad, nagu näiteks London, samuti samuti üritusi korraldanud ning ta ei võtnud omaks seisukohta, et Saksamaal on paiku, kus ei peaks selliseid üritusi korraldama.

Ühtlasi soovis Merkel demonstreerida G20 partneritele, näiteks Vene riigipeale Vladimir Putinile ja Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoğanile, et austab sõnavabadust. Tippkohtumise ajal kasutas Merkel oma läbirääkimisoskusi selleks, et jõuda kaubandust, energeetikat ja Aafrika probleeme puudutavatele kokkulepetele, kirjutas eile Reuters. Siiski jäi ta kõrvale üritusest, mis paljude silmis oli selle G20 tipphetk – Putini ja Trumpi kohtumisest.