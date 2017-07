Paremäärmuslased asuvad Vahemerel migrantide teed tõkestama

Projekti «Kaitse Euroopat» algatamisest teatasid immigratsioonivastased Prantsusmaalt, Itaaliast ja Saksamaalt, kel oli õnnestunud koguda aluse rentimiseks vajalik summa 76 000 eurot.

Nende eesmärk on «paljastada niinimetatud humanitaarorganisatsioonide tõeline pale, nende koostöö inimkaubitsejate maffiaga ja nende merel tegutsemise surmatoovad tagajärjed», ütles korraldaja Clément Galant.

«Kui illegaalseid immigrante täis paadid üle mere tulevad, on meie ülesanne kutsuda Liibüa rannavalve, et see nad päästaks,» ütles ta ühismeediasse postitatud klipis. «Vahepeal tagame meie nende ohutuse.»

ÜRO migratsiooniorganisatsiooni (IOM) andmetel on sel aastal üle mere Euroopasse jõudnud 100 000 inimest, suurem osa neist Liibüast merereisi alustanud aafriklased.