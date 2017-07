Galerii ja video: Vesuuvil puhkes tulekahju

Vulkaani juurest Napoli linna kohale liikunud hiiglaslikud suitsupilved tekitasid esmalt kartust, et Vesuuv võib hakata purskama – ent hiljem selgus, et süüdi on mäge ümbritsevates metsades puhkenud põlengud.

Ametnikud kardavad, et tulekahjud levivad vulkaani juurde rajatud prügilatesse, mis võiks tekitada üle linna levivat mürgist suitsu. Politsei usub, et tuli sai alguse inimtekkeliselt – ehkki pole kinnitatud, kas tegemist on tahtliku süütamisega.

Turistidele on soovitatud vulkaanist eemale hoida. Viimati purskas Vesuuv aastal 1944, kuid eelmisel aastal koostasid kohalikud võimud hädaplaani, mille järgi saaks ümbrusest vajadusel evakueerida 700 000 inimest.

Vaata pilte ja videot Vesuuvi juures möllavatest põlengutest.