Saudi-Araabias hakatakse uurima oma keha ebapiisavalt katvaid naisi

Eile postitati valitsuse tööpakkumiste veebilehele kuulutus, kus teatati, et otsitakse inimesi, kes viiksid läbi uuringu, mis pööraks tähelepanu «katmata naistele ja neile, kes näitavad oma ilu». Teine uuring keskendub «fenomenile, miks jäetakse palvetamata». Veebileht ei rääkinud uuringute korraldamise põhjustest, aga tõenäoliselt soovitakse saada aimu, miks on inimesed hakanud erinevate reeglite järgimisest loobuma.

Saudi-Araabias jälgitakse karmi islamiusku. Näiteks sulgetakse ettevõtted palvuste ajaks ning naistel peavad alati olema kaasas meessoost saatjad. Samuti nõutakse, et naised kannaksid musta maani ulatuvat rüüd, mida kutsutakse abaya'ks. Tänavatel patrullib tavalise politsei kõrval ka n-ö religioonipolitsei, kes erinevate usuliste reeglite täitmist jälgib.

Järjest rohkem Saudi-Araabia naisi on hakanud loobuma oma näo katmisest, mõned ei kata enam isegi juukseid. Religioonipolitseid üritatakse nüüd moderniseerida, et nad jätaks endast sõbralikuma mulje. See on seotud riigis toimuvate sotsiaalsete ja majanduslike reformidega.