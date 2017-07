Kongo DV pealinnas tapeti tururünnakus kaks inimest

Politsei eestkõneleja kolonel Pierrot Mwanamputu sõnul olid ründajad relvastatud tulirelvade ja matšeetedega. Üks tapetutest oli turuplatsi juhataja ja teine piirkonna politseiülema asetäitja. Kõik kuus haavatut on politseiametnikud.

Üks ründajatest vangistati, kuid teistel õnnestus põgeneda. Sündmused põhjustasid linnas paanika. Suleti mitmed äriettevõtted ja poed.

Esialgu pole selge, kes rünnaku korraldas.

Maikuus ründasid ususekti Bundu Dia Mayala liikmed piirkonnas vanglat, kus vabastasid oma juhi ja veel mitmeid teisi kurjategijaid.

ÜRO hoiatas neljapäeval ka mässuliste rühmituse Issanda Vastupanuarmee (LRA) aktiveerumise eest. ÜRO humanitaaragentuuri raportis öeldakse, et LRA võitlejad on muutunud Kongo DV põhjaosas üha aktiivsemaks. Eelmisel kuul röövisid nad seal 61 tsiviilisikut.

Kasai piirkonnas, kus alates mullu septembrist on aset leidnud ägedad relvakokkupõrked julgeolekujõudude ja hõimuvõitlejate vahel, on nüüdseks tuvastatud vähemalt 80 massihauda. Rahvusvaheline kogukond on väljendanud sügavat muret vägivalla üle, mis on nõudnud rohkem kui 3000 inimese elu.

USA ähvardas teisipäeval uute sanktsioonide kehtestamisega Kongo DV vastu, kui seal sel aastal valimisi ei korraldata ja kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu üles karistama neid, kes vastutavad vägivallapuhangu eest.

USA ja Euroopa Liit on kehtestanud sanktsioonid mitmele president Joseph Kabila lähikondlasele seoses valimiste edasilükkumise ja inimõigusrikkumistega, eriti Kasai piirkonnas.