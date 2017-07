Kes on Trumpi Vene skandaali keskmesse sattunud Rinat Ahmetšin?

Ahmetšinile pakkusid huvi ka vanad mootorrattad, mida ta parkis kaks aastat tunnustatud uuriva ajakirjaniku Seymour Hershi maja ees. Hersh andis ühel hetkel heakskiidu filmile, mida seostatakse Ahmetšiniga ja mille eesmärgiks peetakse Ühendriikides 2012. aastal vastu võetud seaduse õõnestamist. Seadus ajas raevu Kremli.

Vene-Ühendriikide kaksikkodakondsusega Ahmetšin on nüüdseks sattunud ka USA presidendi Donald Trumpi ümbritseva Vene skandaali keskmesse. Asjaoluga, et tema puhul on tegemist endise Nõukogude sõjaväe luurajaga, on ta uhkustanud – samas on ta seda ka eitanud.

USA meedia andemetel saabus Ahmetšin kohtumisele koos Kremli-sidemetega advokaadi Natalja Veselnitskajaga Hiljem kinnitas ta seda ka ise, kuid keeldus avaldamast, millest koosolekul räägiti.

Washingtonis on ta aga lobitööd teinud pea kaks kümnendit. 2011. aastal süüdistati Ahmetšinit ühe endise Vene parlamendiliikme laimamises. Isik taotles USA-lt asüüli. Kohtudokumentides seisab, et laimu eesmärgiks oli Ühendriikide ametnikke veenda talle mitte asüüli andma ja sundida teda tagasi Venemaale minema.

Kohtuasi lõpetati 2014. aasta märtsis.