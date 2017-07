Vene portaal: Väike-Vene asi oli Kremliga kooskõlastamata

Ukraina suuna eest vastutavale presidendiabile Aleksandr Surkovile oli Zahhartšenko algatus täielik üllatus, kinnitasid portaali allikad.

«Sada protsenti, et algatus ei tulnud Surkovilt,» ütles üks neist, kelle arvates pidi selle mõttega välja tulema Zahhartšenko kaaskond. «Presidendiadministratsioon ei teadnud midagi. See on Zahhartšenko ja tema kaaskonna algatus,» kinnitas teine portaaliga vestelnu.

Surkoviga lähedane ekspert Aleksei Tšesnakov ütles TASS-ile, et Väike-Vene loomise projekti pakkus välja hulk isehakanud Donetski rahvavabariigile lähedasi kirjanikke ja blogijaid, vabariigi juhtkonnas peavad paljud seda naeruväärseks.

«Projekt on iseenesest pigem kirjanduslik kui poliitiline. Tegeliku poliitikaga ei ole Väike-Vene algatusel mingit pistmist,» ütles ta. «Tõusis pisut kära, kuid kuu aja pärast ei mäleta Väike-Venet keegi, sh mõtte väljakäijad,» võttis ta oma jutu kokku.

Tänane pilt Donetskist: laps sõidab mööda mürsurünnaku käigus kahjustada saanud majast. Foto: Igor Maslov/Sputnik/Scanpix

Ka isehakanud Luganski rahvavabariigis tekitas Väike-Vene avaldus kummastust, sest see ei olnud nendega kooskõlastatud.

«Luganski rahvavabariik ei ole saatnud ametlikke esindajaid Väike-Vene loomise küsimuse arutamiseks. Sellest projektist ei ole meiega isegi kõneldud,» seisis nn vabariigi juhi Igor Plotnitski ametlikul veebilehel.

Igor Plotnitski. Foto: Taras Dudnik/TASS/Scanpix

Kantseleist märgiti, et Luganski rahvavabariik loodi rahva tahteavalduse tulemusel. «Ja meil ei ole õigust astuda selliseid samme, arvestamata vabariigi elanike arvamust,» seisis avalduses.

«Rahvavabariik peab tähtsaks Minski lepetest kinnipidamist ja jääb nõudma Ukrainalt nende täitmist,» rõhutati avalduses.

Isehakanud Donetski rahvavabariigi asepeaminister Aleksandr Timofejev ütles, et Väike-Vene saab olema blokiväline riik, mis taastab tihedad sidemed Venemaaga.