Venemaa nõuab USA-lt kinnisvara

Shannon ei vastanud pärast kohtumist ajakirjanike küsimustele, aga Rjabkovi kommentaaridest võis välja lugeda positiivset meelestatust. Kui Rjabkovi käest küsiti, kas riigid on kinnisvara suhtes kokkuleppele jõudnud, vastas asevälisminister: «Peaaegu-peaaegu.»

Kohtumise keskne küsimus oli kinnisvaraga seonduv, kuid USA soovis arutada ka riigi diplomaatide halba kohtlemist Venemaal. Samuti tahetakse, et Venemaa loobuks keelust, millega ei tohi ameeriklased vene lapsi adopteerida.

Shannon ja Rjabkov pidid esialgu kohtuma juba eelmisel kuul Peterburis, aga Moskva jättis selle kokkusaamise ära pärast uute USA-poolsete sanktsioonide väljakuulutamist karistuseks Venemaa tegevusele Ida-Ukrainas.

USA välisminister Rex Tillerson on väitnud, et USA on valmis kinnisvara Venemaale tagastama. Ka president Trumpi nõuniku asetäitja Sebastian Gorka ütles eelmisel nädalal CNNile, et Valge Maja tahab tekitada võimaluse koostööks.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Sahharova ütles juunis, et Venemaa astub vastusamme, kui nad oma kinnisvara tagasi ei saa. Washington Posti andmetel vastaks Venemaa tõenäoliselt sarnase sammuga, saates riigist välja kümneid USA diplomaate ja võimalik on ka USA saatkonnale Moskvas kuuluva kinnisvara ära võtmine.

«Loodan, et meie Ameerika kolleegid näitavad poliitilist tarkust ja poliitilist tahet,» ütles Kremli pressiesindaja Dimitri Peskov hiljuti uudisteagentuuri Reuters vahendusel. Peskov lisas, et tingimuste seadmine diplomaatilise vara tagastamisele on vastuvõetamatu.

Varem on USA meedia kirjutanud võimalusest, et enne kinnisvara tagastamist Venemaale võetaks neilt ära diplomaatiline puutumatus. On vähetõenäoline, et Venemaa oleks sellega nõus. Diplomaatilise puutumatuse eemaldamisel oleks USA võimudel võimalik hooneid kohelda nagu iga teist maja Ühendriikides. Näiteks tähendaks see, et soovi korral saaksid politseinikud ja julgeolekutöötajad kahtluse korral nendesse siseneda.

Mitu USA senaatorit on kinnistute tagastamisele tugevalt vastu ja juunis kiitis senat heaks seaduseelnõu, mille kohaselt peab president sanktsioonide muutmiseks saama kongressi toetuse. Praegusel hetkel ootab eelnõu hääletust esindajatekojas.

FB

USA ja Venemaa tüli

-USA välisministeerium käskis eelmise aasta 29. detsembril riigist lahkuda Venemaa Washingtoni suursaatkonna ja San Francisco konsulaadi 35 diplomaadil, andes neile 72 tundi riigist lahkumiseks.

-Ühendriikide võimude käsul suleti kaks Venemaale kuuluvat hoonekompleksi New Yorgis Long Islandil ja Marylandis.

-Venemaa on ähvardanud vastukäikudega, kui USA neile kinnisvara ei tagasta.