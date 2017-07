Brasiilia karistab karistamatuid

Prokuratuur süüdistab 76-aastast riigipead korruptsioonis ja augusti alguses hääletavad parlamendisaadikud selle üle, kas alustada Temeri osas korruptsiooniprotsessi. Seejuures on parlamendi kahe koja peale umbes iga kolmas rahvasaadik uurimise all. Põhjuseks on enamasti korruptsioon .

Temerile presidendiameti maksma minna võiv skandaal puhkes kevadel, kui avalikustati helisalvestis riigipea ja maailma suurima lihatööstusettevõtte JBS toonase juhatuse esimehe Joesley Batista kohtumisest. Teadaolevalt lindistas Batista vestlust salaja Temeri Brasílias asuvas Jarubu residentsis.

Miljardärist ärimees palus presidendilt abi äriprobleemide lahendamiseks, öeldes, et ta on selleks maksnud altkäemaksu kõigile alates prokuröridest ja kohtunikest, lõpetades poliitikutega. Süüdistusdokumentide järgi soovitas Temer Batistal sel teemal rääkida oma endise abi Rodrigo Rocha Louresega.

Viimane sai kuus päeva hiljem ühel São Paulo parkimisplatsil JBSi esindajalt kohvri rahaga, mis oli uurijate sõnul esimene osa enam kui 137 000 euro suurusest pistisest. Kohtumise oli aga organiseerinud politsei ja salvestus oli oluline asitõend.

Prokuratuur esitas möödunud kuul süüdistuse nii presidendile kui ka Louresele, Batista pääses aga tänu koostööle politseiga. Nüüd New Yorgis elava ärimehe väitel on Temer saanud miljonitesse ulatuvat altkäemaksu.

Riigipea kinnitab süütust ja väidab, et tema vastu on alustatud poliitilist nõiajahti. «Nad on loonud süžee romaanile . See süüdistus on väljamõeldis,» ütles Temer televisioonipöördumises, lisades, et helisalvestis on kokku lõigatud.

Temerile pannakse veel süüks ka kohtupidamise takistamist ja kriminaalse organisatsiooni moodustamist ning peaprokurör on lubanud avaldada lähiajal selle kohta uusi tõendeid. Varem on riigipead seostatud ka ebaseadusliku kampaaniarahaga.

Brasiilia põhiseaduse järgi saab presidendi üle ülemkohtus õigust mõista vaid siis, kui kohtuprotsessi alustamist toetab esmalt kaks kolmandikku riigi parlamendi alamkoja saadikutest.

Kuigi Temer on haavatav, arvatakse, et presidendil on parlamendis piisav toetus. Kui aga peaks ilmnema tõendeid tema süü kohta, võib praegu Temerit parlamendis kaitsev tulemüür kokku variseda.

Küsimus on arutlusel olnud juba parlamendi alamkoja justiits- ja põhiseaduskomisjonis, mille liikmed otsustasid möödunud nädalal Temeri üle protsessi mitte alustada. Protsessi käivitamise vastu hääletas 45, poolt 25 ja erapooletuks jäi üks saadik.

Temer pole siiski pääsenud, sest ees seisab hääletus parlamendi alamkojas. Kui rahvasaadikud otsustavad kohtupidamise alustamise poolt ja ülemkohus asub asja arutama, peatatakse Temeri volitused riigipeana ning presidendi kohuseid asub täitma parlamendi alamkoja spiiker Rodrigo Maia. Kohaliku meedia teatel võib aga ka Maiat korruptsioonisüüdistus ähvardada.

Süüdimõistmisel kaotaks Temer lõplikult presidendiameti, korraldada tuleks erakorralised valimised ja parlament peaks valima riigile uue presidendi. Analüütikute sõnul võib kogu protsess aega võtta kõige vähem seitse kuud.

Presidendiks saades ulatuslikke reforme ellu viia lubanud Temeri ametiajal on Brasiilia majandus vähehaaval riigi ajaloo rängimast langusest välja roninud. Vähenenud on nii inflatsioon kui ka selle tõttu taevasse tõusnud intressimäärad. Avalikkuses on Temeri toetus aga kahanenud mõne uuringu järgi koguni seitsme protsendini.