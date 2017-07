Venezuela vägivaldsete protestide ohvrite arv on tõusnud 99-ni

Pealinna Caracase äärelinnas sai meeleavaldusel surma 24-aastane mees. Veel kolm inimest sai vigastada. Prokuratuuri kinnitusel on alustatud uurimist Los Tequesi linnajaos aset leidnud vägivaldsete sündmuste osas.

Valencia linnas asuvas La Isbaelica linnajaos sai samal ajal surma 23-aastane mees ja veel kuus inimest vigastada.

Peaaegu igapäevased protestid president Nicolás Maduro vastu algasid 1. aprillil. Meeleavaldajad nõuavad tema tagasiastumist ja uute valimiste korraldamist.

Prokuratuuri andmetel on meeleavaldustes saanud vigastada üle tuhande inimese. Valitsusvälise organisatsiooni Foro Penal andmetel on selle aja jooksul ajutiselt kinni peetud 3500 inimest.

Ameerika Riikide Organisatsiooni (OAS) peasekretär Luis Almagro teatas, et pooldab sihtsanktsioonide kehtestamist Venezuela ametnike vastu, kes vastutavad poliitilise ja majanduskriisi eest selles Ladina-Ameerika riigis. Almagro, kes andis kolmapäeval tunnistusi USA senati väliskomisjoni Lääne poolkera alamkomisjonis, kutsus samas üles ettevaatusele ulatuslike majandusmeetmete rakendamisel, mis võiksid venezuelalaste kannatusi veelgi suurendada.

USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni ametnikud ütlesid varem sel nädalal ajakirjanikele, et kaaluvad ulatuslikke sanktsioone Venezuela suhtes, sealhulgas naftaimpordi vähendamist. Trump on viimastel nädalatel kehtestanud reisipiirangud ja külmutanud mitme kõrge Venezuela ametniku varad. USA on seni hoidunud laiematest sanktsioonidest, mis võiksid Venezuela majanduskriisi veelgi süvendada.