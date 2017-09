«Luku taga» hullunud Makedoonia üritab saada Euroopaks

Ma olin väga noor aseminister, kui aastal 2002 allkirjastasime Vilniuse deklaratsiooni koos Eesti, Läti, Leedu, Sloveenia, Slovakkia, Rumeenia, Bulgaaria ja Albaaniaga. Meie oleme nüüd neist ainus, kes ei kuulu NATOsse. Tolles dokumendis deklareerisime, et Euroopa pole terviklik ja vaba enne, kui me kõik liitume NATO ja ELiga.

Siis algatasime Aadria harta Albaania ja Horvaatiaga. See on Bukarest: nemad liitusid, meie kukkusime läbi.

ELi poolelt oleme nn väga kogenud kandidaat – 12 aastat. Mitmeid positiivseid soovitusi, ei muud.

Sestap oleme oma kriisist õppinud, et edasi tuleb liikuda tagades, et ajakirjandus on vaba, et peaprokurör on tõesti sõltumatu ning meil on toimiv parlament, kes kontrollib täitevvõimu. Me oleme otsustanud anda endast parima veenmaks naabreid, et ELi kuuluv demokraatlik Makedoonia on ka nende huvides.

Sel põhjusel läksin kohe pärast välisministriks saamist Kreekasse. Ja peaminister läks otse Bulgaariasse. Meie piirkonnas on võimalik olla kas koos edukad või koos läbi kukkuda. Kahepoolsete suhete vaatenurgast oleks parem, kui me sellest kiiremini aru saaksime.

Juunis-juulis pidasime läbirääkimisi ja 1. augustil allkirjastasime sõpruslepingu Bulgaariaga. See oli oluline paljudel põhjustel: veensime meie suhtes mõnevõrra kahtleval seisukohal riiki, et tasub meid toetada. Nemad on ka järgmine ELi eesistuja.

Kreekaga üritame usaldust üles ehitada. Kohtume Kreeka kolleegiga sageli ja oleme hakanud looma väga ausat suhet. Kuigi nimeküsimus ei tohiks õiguslikus mõttes olla liitumistakistus – meil on rahvusvahelise kohtu otsus –, ei saa me end neisse organisatsioonidesse sisse võidelda, sest lõpuks tahame olla Kreekaga liitlased.

Makedoonia ei jäta kaugelt vaadates väga tigedat muljet. Miks teil kõigi naabritega lahkarvamusi on? Miks saavad teie juures kokku kõik need identiteedivaidlused?

Makedoonia on väga sõbralik riik.

Täiskasvanuks peab saama kogu meie piirkond. Me oleme liiga palju ametis ajalooliste debattidega. Üks mu sõber küsis hiljuti, et millal me lõpetame Balkanil omavahel võistlemise selle üle, kellel on rohkem suuri ajaloolisi lüüasaamisi ja võite, ning hakkame võistlema tervishoius, digitaliseerumises, hariduses, majanduslikus jõukuses?

Kriisist õppinuna oleme nüüd enesekindlad, ei karda naabreid, teame, kes me oleme. Mul pole vaja sadat põhjust, miks olla uhke makedoonlane. Ma ei vaja lennujaamanimesid selleks, et olla uhke makedoonlane. Küpsem Makedoonia üritab selles mõttes kogu piirkonda muuta.

Usun, et asjaolu, et oleme suutnud jõuda leppeni Bulgaariaga – puudutades mõningaid tundlikke punkte, ühist ajalugu, aga ka ühist Euroopa tulevikku – teeb lihtsamaks töö euroopaliku Makedoonia nimel. Balkanil ei juhtu sageli, et kaks riiki jõuavad kokkuleppele kolmanda riigi sekkumiseta.

Mis juhtus möödunud kuul teie ja Serbia vahel (Belgrad sulges augustis ootamatult ja lühikeseks ajaks terve oma saatkonna Skopjes, süüdistades makedoonlasi pahatahtlikus luuretegevuses – toim)?

Me ei tea siiani täpselt. Olin tõeliselt üllatunud tol pühapäeval, kui sain teate, et kogu nende diplomaatiline personal lahkub. Üritasin kohe Serbia kolleegidega ühendust võtta. Me kohtusime. See lugu Serbia huvide vastu tegutsevast Makedoonia julgeolekuteenistusest ei olnud suunatud Makedoonia valitsuse ega tema institutsioonide vastu.