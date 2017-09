Kadõrov sõitis Lukašenkole külla

Valgevene on varem väljendanud oma valmisolekut selleks, et varustada Tšetšeeniat toiduainete, veokite ja transpordivahenditega. Võimalik, et Minsk saadab uute rajatiste tarvis Tšetšeeniasse oma spetsialistid.

Mullu novembris peetud pressikonverentsil avaldas Lukašenko kahetsust, et tema Tšetšeenia kolleeg pole veel kordagi riiki külastanud. Samal päeval teatas Kadõrov oma valmisolekust Valgevenesse tulla.

Sel hetkel oli Valgevene-Poola piiril tuhandeid tšetšeene, kes üritasid põgeneda Euroopa Liitu ja sealt varjupaika paluda. Piirivalve ei lasknud neid aga üle.

Kadõrov kinnitas põgenikele, et neil pole kojunaasmisel midagi karta ning et neid on kohatu nimetada pagulasteks.